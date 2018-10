Ibyens madklumme: Efteråret er en gylden tid, så grib den lille næbknogle og grav ned i andens blottede hjernemasse ... som på Noma

Kald mig bindegal, men jeg er lykkelig for, at sommeren er ovre.

Ja, ja ... den har været fantastisk. Århundredets sommer og alt det der. Men i min lille kulinariske boble af en verden findes der kun to årstider: Efterår og længslen efter efterår.

Mikroportræt Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »43 og tekstforfatter«. Din favoritcafé eller -restaurant med pejs? »Noma har en pejs ... Og Lidkoeb. Cap Horn i Nyhavn er også et superhyggeligt sted med pejs«. Hvor går du hen for at få god efterårsmad på budget? »Restaurant Wilhelm i Nikolajgade er stedet«. Har du tip til tre restaurantretter, der alle har smagen af efterår? »Alt med svampe, gråand og krikand er p.t. helt fantastisk«.

Kulinarisk er sommeren bare så ligegyldig. I hvert fald sammenlignet med det, vi bevæger os ind i nu. For sommer, og forår for den sags skyld, handler om det lyse, spæde, knasende og sprællevende. Og det gør jeg ikke. Slet ikke. Læs lige mine noter fra et måltid, jeg spiste i sidste uge:

»Jeg tager den lille næbknogle og graver ned i andens blottede hjernemasse med den. Konsistensen er blød, ikke den mindste smule trevlet, som en foie gras kan være det. Hjernemassen har en dyb, fed smag af smør. Jeg løfter det sorte, fedtede andehoved med mine hænder. Jeg kan ikke se dyrets øjne, de er udviskede. Som hvis man på en kultegning af et andehoved havde kørt håndfladen hen over øjnene. Jeg åbner næbbet, men kan ikke se tungen heller. Jeg vender hovedet om og fører åbningen i andekraniet op til min mund og suger den sidste rest af let blodig andehjerne op af hullet«.

Ovenstående er fra Nomas nye efterårsmenu, og jeg kunne ikke sidde stille af begejstring. Endelig havde vi nået oktober! Gråanden er skudt ned, og efteråret er skudt i gang og dermed også restauranternes efterårsmenuer. Og sikken et held.

Hvad snakker du om? Tænker du sikkert nu. Forkølelse og våde flyverdragter. Kulsorte morgener hvor man sidder nær-katatonisk på kanten af sengen i kulden og rokker frem og tilbage i flere minutter, før kroppen reagerer på hjernens nødråb om, at det altså er morgen nu og ikke sort nat. Skulle maden kunne opveje dette?

Ja, det skulle den. Alle og enhver ved, at efterårsmenuerne er de bedste. Det vil alle kokke kunne fortælle dig under fire øjne. De andre sæsoner er ikke i nærheden af at kunne levere samme smagsmæssige kompleksitet. Her kan man virkeligt smage, hvad landet og vandet er gjort af, og det er en befrielse efter sommerens komatøse evighedsslentren.

Nu bliver restauranternes rædselsfulde udendørsarealer pakket ned. Sæsonstederne lukker langt om længe. End ikke engang de største jubeloptimister kan sidde udenfor under grisevarmerne længere. Man bliver nødt til at have en sidevogn til sin øl, når man er løbet i ly for regnen og kulden, for at få varmen indefra. De lange, varme jakker kommer frem, og jeg kan langt om længe gå med mine tørklæder uden at ligne en prætentiøs idiot.

Svampene pibler frem overalt, skovbunden dufter af begyndende råd og giver efter af surt, boblende vand, når man træder på den, farverne eksploderer i rød, gul og brun. Jeg har det som Camus, der sagde, at efteråret er det andet forår, hvor ethvert blad bliver til en blomst.