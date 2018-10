Sisse Sejr-Nørgaard: Hvordan overlever man lige et Gurli Gris-arrangement i Valby lørdag formiddag med rødvinshjerne?

Dine lår knager af at være spændt ud i en sær stilling. En stilling, som både skal agere bænk for to sitrende fireårige, støtte din balance og generelt bare sørge for, at benene stadig har forbindelse med dine hofteskåle.

Du har det varmt. Det er september, du er udenfor-ish på et overdækket torv i Valby-et-sted. Du har en let jakke på, men i et anfald af voksenliv tog du også lige en varm sweater på. En af de pæne i uld.

Nej, du har det ikke varmt, du har det er-jeg-i-overgangsalderen-varmt, og det skyldes også, at intet omkring dig står stille.

mikroportræt Sisse Sejr-Nørgaard Hvad er dit vigtigste råd, når man tager til børnearrangementer i byen? »Altid, altid hav en pose med. Børn finder alt muligt ragelse (eller skatte – alt efter hvor stor man er), som de VIL ha’ med hjem, men sjældent selv gider bære. Og så deler de ofte balloner, bamser eller dumme dimser ud sådan nogle steder; ned i posen. Ja, det er et tip, for jeg gik aldrig med poser, før jeg fik barn. Ja, og så kan du have trøstefigner og et dankort med til kakao«. Hvordan finder du børnetilbud a la Gurli Gris? »Jeg læser lokalaviserne. Der fandt jeg det her arrangement. Ellers kigger jeg på plakaterne i bybilledet. Det var også sådan, jeg blev tvunget til at se Bamse danse ballet på Det Kongelige Teater«. Hvad er prisen? »Når det er sådan noget storcenter-hejs, er prisen, at du dukker op og sveder helt vildt. For der vil de jo dybest set gerne sælge noget. Men ellers er der jo muligheder for at bruge lidt penge på nogle teaterbilletter og støtte nogle af de geniale små teatre, vi har, som for eksempel Teatret Zeppelin på Vesterbro. Så kan du også sidde nogenlunde. Og ha’ drukket rødvin dagen inden«. Vis mere

Gnidende nylonjakker, figenstangsfingre, kunstig pels og dynebukser i konstant bevægelse. Svedende voksenstørrelser, som agerer overskud og ro med sved piblende fra det unavngivne sted mellem næse og mund. Intet er solidt, alt er i bevægelse, og du er naglet fast foran en scene på iskolde fliser.

Et sted derude arbejder en insisterende elendig trommeboks.

Hver ottende takt lyder strofen »Guuuuurli GRIS«, og så begynder et enerverende stykke keyboardmusik forfra igen.

Du er kommet 25 minutter før kickoff. 25 minutter med den musik på repeat.

Du begynder at forbande den snusfornuftige type (jf. uldsweater), som voksenlivet har gjort dig til. Hvorfor, oh hvorfor kom du 25 minutter før?

25 minutter betyder, at du cirka 30 gange skal svare på spørgsmålet: »Hvor lang tid er der? Hvor lang tid nu? Hvad med nu? HVOR LANG TID? HVOR MEGET ER OTTE MINUTTER? Hvad er sekunder? Hvorfor er der ikke otte minutter længere? Jeg har engang ventet tyve minutter. Nej, jeg har engang ventet hundrede millioner minutter! Nej jeg har. NEJ JEG HAR. JEG HA ...«

Shhh!

Du mærker et ryk bag dig, et pres så stort, at du får flashbacks til ubehag på Roskilde Festival. Så begynder det.

Endelig.

Igen skifter alting plads. Underlag forsvinder, hvad sad du på? Du kan ikke vende dig om, for de to fireårige hopper af begejstring på dine lår. Og lårene, de mister overblikket, og et kort øjeblik føles det, som om de også mister kontakt med hofteskålene.

Smerten er ubeskrivelig. Men jeg prøver alligevel; smerten er lignende det øjeblik, skulder giver slip på arm, eller knæskal forlader ben. Forkert. Så galt er det ikke, det føles bare sådan.

Musikken stopper. Åh musikken stopper. En ro, en lettelse, et suk af ekstase.

En ældre kvinde råber til sin voksne søn, at han skal tage mere plads til sine børn. Der er ikke mere plads.

Hver en centimeter kribler med børnelemmer. Din gamle ven Klaus Trofobi stikker hovedet forbi, og dine hænder bliver svedige, og dit blik leder i panik efter en udgang.

Der er ingen. Lige meget hvor du retter dit blik, møder det voksne mennesker, som glor på deres afkom, som glor på to enorme tvistede udgaver af Gurli Gris og hendes lillebror Gustav. Eller ’George’, som manden, der styrer dette salgsarrangement, flere gange fejlagtigt kalder ham.

Det dunker af gårsdagens rødvin i dit hoved, men ansvaret for to børn, hvoraf kun det ene er dit eget, dunker tungere, og panikken tøjles. Så du smiler, mens du med tungen slikker den salte smag af angst væk fra dine læber.

Barnet, som ikke er dit, vinder en bamse. Barnet, som er dit, knækker sammen i gråd.

Du er o.k. Du har den her. Du kan godt. Smør noget godt humør ud over ungerne, et fedt lag. Noget med varm chokolade med flødeskum.

Børn er ekstatiske igen. De findes, musikken spiller, børn har indbygget photoshop, og figurerne er med ét retoucheret til at matche fantasien.

Hofteskål finder lårbensknoglen igen, ting falder i hak. Du er til Gurli Gris-arrangement i Valby lørdag formiddag med rødvinshjerne.

Du har den her. Voksenlivet er, når den fede gris synger. Nyd det.