Ibyens madskribent: Københavns restaurantscene lugter langt væk af en hastigt bristende boble

Forleden dag ringede Niels. Han havde fundet et lokale, som han ville have min holdning til. Niels har været i restaurationsbranchen i små 15 år og har haft et par rimeligt succesrige steder. Egentlig havde han forladt branchen, ikke for at hvile på laurbærrene og leve af renterne, for så succesrige var stederne ikke, men fordi han har for mange små børn til de åndssvage arbejdstider. Men når en gammel cirkushest lugter savsmulden...

Lokalet var fint med en god placering i et travlt brokvarter og passede godt til Niels’ løst skitserede koncept. Det kostede ikke meget, huslejen var i den lave ende af 10.000’erne, og det var et funktionelt om end lidt slidt og småt køkken. Det kunne sikkert godt blive en succes. Jeg roste ham, opmuntrede ham og dunkede ham i ryggen, og vi gav også hinanden et akavet kram. Som mænd nu gør, når de er ude og kigge på potentielle restaurantlokaler sammen.

I løbet af de seneste 10 år har mange venner og bekendte i restaurationsbranchen ringet til mig for at få mit besyv med inden underskriften på dette eller hine lokale overalt i byen. Det er skam smigrende, at folk tror, jeg ved noget som helst om god beliggenhed, så den slags tager jeg meget seriøst. Jeg vil rigtig gerne hjælpe. Det gælder jo branchens fremtid, den branche, jeg holder så meget af og færdes så meget i. Kan jeg være med til at præge den, er jeg ikke typen, der siger nej.

Mikroportræt Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »43 og tekstforfatter«. Hvem kan vi give skylden for restaurantboblen? »De store trykker prisen og udkonkurrerer dermed de mindre. Man har haft held med at bilde en stor del af de spisende ind, at god mad ikke behøver at koste noget som helst. Det gør det«. Hvordan finder du selv ’kreative steder i mellemprislejet’? »Man skal kigge efter typiske kvarters-restauranter som eksempelvis Omar, Motley og Gaarden&Gaden her i mit eget nabolag på Nørrebro. Der er masser«. Hvor har du sidst spist med dårlig samvittighed? »Jeg spiser indimellem en kædeburger, når mine børn har plaget længe nok. Men jeg er generelt dårlig til at have dårlig samvittighed«. Vis mere

Konkurrencen i branchen er grotesk hård

Men det gælder jo også folks levebrød, og her er det, at jeg nok burde være lidt mere forsigtig med, hvor mange rygklap jeg uddeler. For hvem er det egentlig, jeg hjælper? Den vordende restauratør, der skal ud og konkurrere på et overophedet marked, eller min utæmmelige lyst til flere vandhuller i byen?

En nyligt offentliggjort rapport fra Deloitte om den danske restaurationsbranches ve og vel er nemlig ikke særligt opmuntrende godnatlæsning for vordende restauratører. Det er en bloddryppende gyser. Godt nok viser rapporten, at der er voldsom vækst i branchen.

Over tre år er den samlede omsætning på landsplan steget omkring 20 procent. Og det er naturligvis derfor, at det er interessant at komme ind på et marked med en tilsyneladende umættelig kundeskare, som bruger flere og flere penge på at spise ude.

Men rapporten viser også, at overskuddet på bare et år i 2017 er barberet ned med hele 16,7 procent. Hvilket udelukkende skyldes, at konkurrencen i branchen er grotesk hård.

En hastigt bristende boble

For prøv lige at tygge på de her tal: I 2017 åbnede ikke færre end 2.460 nye restaurationsvirksomheder. En seksdobling siden 2005. Hvilket vil sige, at der åbner knap 7 nye steder OM DAGEN! Fra shawarmabarer over cafeer til deciderede restauranter. 4 ud af 10 steder har underskud, og i de første 8 måneder af 2018 har 270 restauranter måttet dreje nøglen om mod bare 180 i samme periode sidste år.

Jeg ved godt, at jeg før har skreget »BOBLE!« i den her klumme, men kig lige på de ovenstående tal og fortæl mig, at det ikke lugter langt væk af en hastigt bristende boble. Nej, vel? For problemet er jo, at hvis ikke væksten stiger tilsvarende de kommende år – og det virker nær usandsynligt – vil endnu flere komme til at hænge med røven i den økonomiske vandskorpe.