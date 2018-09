Ibyens madklumme: Pas på madscenens ildsjæle – ellers brænder de ud Et tilbud om at stille sin kunne gratis til rådighed, maner til selvrefleksion hos klummeskribenten. Der skal være valuta for indsatsen, både for madører, eksperter og madkreatører. Ellers dræber det branchen.

I fredags gik jeg på weekend med et lille suk, der hvor moderne mennesker går hen og sukker, nemlig på Facebook. Årsagen var, at jeg havde fået endnu en henvendelse om at stille mit navn, viden og ekspertise til rådighed ved et kulinarisk arrangement af den slags, markedet er komplet overophedet af. Gratis. Den slags ’tilbud’ kommer oftere og oftere, faktisk så ofte, at det må siges at være en tendens. Jeg takkede naturligvis pænt nej.

mikroportræt Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »43 og tekstforfatter«. Hvad er det vildeste, du er blevet bedt om at stille gratis op til? »En todages konferenciertjans i den anden ende af landet for et måltid på en lokal restaurant til et arrangement, der ikke var velgørenhed. Og så kunne arrangøren godt tænke sig, at jeg skrev en artikel om det bagefter, »som jeg jo så kunne sælge«. Det blev et pænt nej tak«. Hvad vil du gerne opleve på Copenhagen Cooking? »Jeg synes, det er et utrolig flot og omfattende program. I aften skal jeg til ’Klør og Klezmer’ – det glæder jeg mig til«. Hvad har du kigget forgæves efter i programmet for årets Copenhagen Cooking? »Endnu flere af de udenlandske stjerner. Dem, man ikke lige flyver til Paris og New York eller Hongkong for at opleve«. Vis mere

Men i stedet for at sætte mig ned og sukke videre blev jeg nødt til spørge mig selv, hvad den tendens mon skyldes, og jo, jo da – jeg kiggede også indad. Har jeg selv været skyld i det her? Hvad fanden har jeg NU gjort. Og surprise, surprise ... jeg er selv skyld i det her. I hvert fald medskyldig.

Det har længe været sådan, at ingen region, ingen landsdel, ingen ø eller by af anselig størrelse er noget som helst uden en kulinarisk festival, madmarkeder, egnsretskonkurrencer, kokkedyste, VM i kartoffelmadder. Events, mand! Unikke kulinariske begivenheder, once-in-a-life-time-dinners midt i naturen, ude i åen, rundt om søerne og helt oppe under skyerne. Det syder og bobler, og hvis nogen savner bevis for, hvor langt kongeriget har rykket sig kulinarisk, så er det bare at tage et vue ud over udbuddet af slige tilbud. Det er ubegribeligt. Og ja, det er super, super fedt!

I årevis har jeg beskrevet dem som sådan: ildsjæle. Jeg har hyldet dem, i visse tilfælde forgudet dem, for deres talenter og deres håndværksmæssige kunnen

Københavns (mad)ildsjæle

København er naturligvis ingen undtagelse. Og netop nu blæser Copenhagen Cooking som en hvirvelvind ind over byen med arrangementer til alle lyster og interesser og til tegnedrenge i samtlige tykkelser. Jeg er stor fan. De giver klædelige krusninger i Vandhullet, alle de her enestående begivenheder arrangeret af mennesker, der simpelthen ikke kan lade være. Ildsjæle. Københavns kulinariske scene var intet uden dem.

Jeg kender ingen anden branche, der er så gennemsyret af sjæle med ild i som madbranchen. Folk, der står op, før fanden får sko på, og malker, hypper, høster, transporterer, stiller op, skræller, koger og braser hvor som helst i byen og i al slags vejr, og som sikrer, at skribentens indboks er smækfuld af gode historier om netop ildsjælene og deres virke til glæde for alle Vandhullets brugere.

I årevis har jeg beskrevet dem som sådan: ildsjæle. Jeg har hyldet dem, i visse tilfælde forgudet dem, for deres talenter, deres håndværksmæssige kunnen og dyrket historien om deres opofrelse og deraf følgende afsavn. Jeg har stillet alle spørgsmålene: Hvordan med familielivet, hvordan med kærlighedslivet, hvordan får man det til at balancere. Vel vidende, at det gør man ikke, men i det mindste lægger det alen til historien om den klassiske ildsjæl, der brænder og brænder for vores nydelses skyld. Jeg har været med til at gøre ildsjælen til en ressource, man ikke alene regner med i branchen. Man har brug for den, og man tager den for givet.