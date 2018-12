Sisse Sejr-Nørgaard: »Min julehygge bestod i at drikke skamløst mange wiener melange fra automaten«

Det mærkelige for mig var, at hans familie også er et stort virvar af skilsmisser, men af en eller anden årsag har de en gennemgående åre af marcipan. Julen kan ikke ødelægges. Den heler. Og den helede også mig. I al fald på julefronten.

I dag har vi ikke en, men tre kasser med julepynt. Playlisten med de bedste julehits er klar, der er kørt prøvebag på klejner, vi handler kalendergaver året rundt og har matchende julesweatre.

Og i aften skal vi sammen sørge for, at nissen ankommer til vores datter, at hele stuen er dækket af blinkende dioder, og at vi er klar til at sætte småkager i ovnen, men først 1. december må vi tænde for julemusikken. Som radiovært nægter jeg at sætte det på før, der er en grænse trods stort pres på hjemmefronten. Til gengæld kører musikken resten af måneden.

Borgerlig krammer

En gang imellem tænker jeg på de fremmede juleudskud som mig, som jeg mødte i røgtågerne på McKluuds eller hen over den iskolde rødvin i Den Grå Hal. Alle havde årsager til ikke at holde jul. Nogles årsager var skræmmende, de flestes var bare ligesom min, men fælles for os var, at vi ikke passede ind i det der skide borgerlige konforme glansbillede af et juleliv.

Men nu, hvor jeg selv er portrætteret med et skideborgerligt, konformt glansbillede af et juleliv og absolut elsker det, vil jeg allermest bare gerne sende dem alle en stor varm krammer og sige tak for, at deres fremmede åbne arme faktisk var der i juledagene. For jeg trængte nok til dem. Og så ønsker jeg dem – og dig, hvad end du skal – en rigtig god december og glædelig (måske ikke-) jul!