Øh, et glas red wine, please! Kan det være rigtigt, at man skal kunne flydende engelsk for at gå ud og spise i København?

Øh, et glas red wine, please!

Forleden aften sad jeg på Pompette i Møllegade med min engelsktalende veninde. Hun har boet her i en god håndfuld år og skammer sig over, at hun stadig ikke har fået lært dansk.

Selv om hun ikke har et job, hvor hun pinedød skal tale dansk, så mener hun, at det er det mindste, man kan gøre, når man skal bo og arbejde i et andet land: at lære sproget.

MIKROPORTRÆT Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »43 og tekstforfatter«. Hvad er det mest eksotiske sprog, du har måttet tage i brug på en københavnsk restaurant? »Jeg prøvede mig engang frem på polsk. Jeg er rigtig dårlig til polsk, men lærte dog at sige ’Jeg trænger til en barbering’...« Har du en anekdote eller to fra en akavet sprogfinte? »Når jeg er ude at spise med en bestemt herre, gør vi meget ud af at gætte, hvor de pågældende tjenere og kokke, der kommer ned til vores bord, kommer fra ud fra deres accent. Det er både pinligt og uforskammet, men ganske underholdende«. Hvilke nationaliteter gør sig særlig godt i tjenerfaget – efter dine erfaringer? »Svenskere er klart mine favoritter, de har høflighed i deres dna. Amerikanere er også gode, da de åbenbart er født med en professionel stolthed, uanset hvad de laver. Danskere derimod ... suk ...«. Har du nogensinde måttet ty til Google Translate, når du har været til middag? »Stort set hver gang – hvilket skyldes, at jeg ikke kan huske noget som helst«. Vis mere

Det forstår jeg sådan set godt. Og jeg kan godt lide tanken om, at jeg ville have det på samme måde. Men det er ingenlunde givet, at det ville forholde sig sådan.

De måneder, jeg i mit voksenliv har boet uden for Danmark, har indtil videre ikke foranlediget mig til meget mere sprogtræning end det, der sikkert kunne styre mig igennem et menukort.

Og desuden, sagde jeg til hende, så forstår og taler alle her i byen, ja, her i landet, aldeles udmærket engelsk, så der er som sådan ikke nogen grund til at brække tungen på at lære de her notorisk vanskelige hvinelyde, vi kalder dansk.

Men min veninde er lodret uenig, og i øvrigt synes hun, det er pinligt ikke at kunne bestille to glas rødvin i en bar, fordi personalet er dansk. Okay, sagde jeg med et grin, men det er der så heller ikke nogen grund til at frygte, at personalet er.

Engelsk selv hos bageren

Pompette er en sympatisk vinbar, som hver aften blot har en rød, en hvid, en med bobler og en orange på kortet, som så til gengæld kun koster 50 kr. glasset. Vil man have en flaske, koster den indkøbspris plus en hund.

Men ud over det ligner den mange andre københavnske barer og restauranter på den måde, at ingen af de ansatte, den aften jeg var der, talte dansk. Hvis du vil have noget at drikke, må du således tale engelsk. Og sådan er det stort set overalt i byen.

Og pludselig dukker der en svensk tjener op! »«, siger du? Okay, jeg går ud fra, at vi gætter det, når vi spiser det

For ganske nylig spiste jeg en helt fortryllende middag på Geranium sammen med min far. Der var billedet det samme. Ud over kokken Rasmus Kofoed og sommelieren Søren Ledet er der vel bare en halv dansker ansat på den 3-stjernede michelinrestaurant. På Noma er der også så få danskere ansat i den hær af kokke og tjenere, der servicerer en, at jeg faktisk kender navnene på dem alle.

På alle Christian Puglisis steder er det det samme billede, og det er meget lang tid siden, at mine børn holdt op med at undre sig over, at jeg altid taler engelsk, når vi køber vores brød hos Mirabelle eller spiser vores pizzaer på Bæst.

Mange af de ansatte på disse multinationale steder er på gennemrejse, og deres ophold tælles nærmere i uger og måneder end i år, og derfor er incitamentet for at lære sproget naturligvis ikke til stede.

Halibut eller hake?

Men der kan herske en del tungebrækkende sprogforvirring, når man er ude og spise og efter en forsvarlig byge vin på glas skal huske sig frem til, om haddock nu betyder kuller eller kulmule, om hake er gedde, eller om det nu er pike?

Hvad er så? Nå, det er kulmule! Okay ... men hvad er så ? Og pludselig dukker der en svensk tjener op! »«, siger du? Okay, jeg går ud fra, at vi gætter det, når vi spiser det.

Og i så fald hvad er hake så? Nå, det er kulmule! Okay ... men hvad er så halibut? Og pludselig dukker der en svensk tjener op! »Hallon«, siger du? Okay, jeg går ud fra, at vi gætter det, når vi spiser det.

Og det er jo heller ikke sådan, at tjenerne lige kan fise ud i køkkenet og få at vide, hvad hallon, pike, hake whatever hedder på dansk, for derude i køkkenet er der heller ingen, der taler dansk. Hvilket også kan være lidt af en prøvelse for leverandørerne til restauranterne – dog ikke så meget sprogmæssigt som kulturelt.