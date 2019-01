Sandie Westh mistede sin storesøster: Når jeg længes ekstra meget efter hende, går jeg i Magasins parfumeafdeling

Hun havde altid skuffen fuld af dem.

De duftede som en sommereng fuld af hundredvis af forskellige blomster.

Et par fik lov til at stå fremme, men der var så mange, at nogle af dem var forvist til den hvide skuffe med easy-luk. Du ved, der, hvor det af lukke skuffen tager længere tid end en Windows-opdatering, som ellers godt kan udfordre min tålmodighed.

Det sidste sted, hun havde dem stående, var i skuffen på badeværelset i huset i Kokkedal. Det var også det sidste sted, hun nåede at bo.

Mikroportræt Sandie Westh

Alder og beskæftigelse?

»31 år og radiovært«. Har du andre måder at mindes din søster på?

»Jeg mindes hende meget, når jeg hører noget bestemt musik, som vi lyttede til sammen. Vi var begge to besat af Take That, så det bringer altid gode minder frem«. Er der andre steder i byen, der vækker minder?

»Hun boede nogle år på Østerbro, så hele kvarteret omkring Rovsingsgade tager mig tilbage til en dejlig tid, hvor jeg selv boede på Bornholm og besøgte hende i København«. Er der steder i byen, du undgår, fordi de minder dig om din søster?

»Nej, jeg tror ikke på, at man skal undgå noget. Jeg lever meget efter at se ting i øjnene; livet er simpelthen for kort til andet«. Vis mere

Jeg kan tydeligt huske, at hun altid passede beundringsværdigt godt på dem. Jeg taler om min søster og hendes parfumer. Det var hende, der lærte mig, at parfumer ikke må stå i solen, og faktisk er det bedst, hvis de slet ikke står fremme, hvilket jeg altid har fundet ærgerligt, når nu mange af dem sælges i så flotte flakoner.

Men for hende handlede det mere om at passe godt på dem end bare at nyde synet af dem. Det var den store forskel på os: Hun var den langsigtede. Jeg var den impulsive.

Lavendel på speed

Fra min tidligste barndom kan jeg huske, at hun gik op i dufte. Hun bestilte altid duftevand fra de der uoverskuelige kataloger, når vi skulle på charterferie. Der var dog nogle af hendes valg, jeg simpelthen ikke forstod. Som dengang hun i en periode konsekvent duftede af lavendel på speed, og jeg kunne fornemme hende flere gader væk på grund af hendes odeur.

Det næste, der ventede mig, var en turbulent periode, en identitetskrise og en decideret udfordring med basal tillid til andre mennesker, for min søster blev en del af den statistik, hvor kvinder bliver slået ihjel af deres mænd

Jeg var 20 år, da min søster døde. På det tidspunkt arbejdede jeg som pædagogmedhjælper i en børnehave i Gentofte og havde den dag været på tur med børnene. Det var onsdag, og klokken var 11, da vi drejede ind på parkeringspladsen, og jeg kunne se, at der holdt en politibil. Vi nærmede os institutionen, og jeg kunne se de to betjente komme hen imod mig.

»Er det dig, der hedder Sandie«, spurgte en af dem.

»Ja«, svarede jeg tøvende.

Der fløj tusind tanker igennem mit hoved. Min daværende chef kom ud og gennede børnene indenfor. Hun var tydeligvis blevet informeret. Alene ude på parkeringspladsen med betjentene fik jeg beskeden. Der faldt de mest skæbnesvangre ord nogensinde i mit liv:

»Sandie, din søster er død«.

Lige der faldt min verden fra hinanden, på en brostensbelagt parkeringsplads i Gentofte. Jeg blev sat ind i politibilen. Den ene betjent kørte, mens den anden skiftevis aede mig på hånden og på panden.

Det faste holdepunkt var væk

Det næste, der ventede mig, var en turbulent periode, en identitetskrise og en decideret udfordring med basal tillid til andre mennesker, for min søster blev en del af den statistik, hvor kvinder bliver slået ihjel af deres mænd.

I alle årene efter min søsters død har det for mig handlet om at finde hende i de små ting. Lige nu, mens jeg sidder i min grønne veloursofa og skriver det her, har jeg en af hendes parfumer ved siden af mig

Hun var fem år ældre end mig, hun var mit faste holdepunkt i en storby, der stadig var virkelig uoverskuelig for en pige fra Bornholm, og pludselig var hun væk.

I alle årene efter min søsters død har det for mig handlet om at finde hende i de små ting. Lige nu, mens jeg sidder i min grønne veloursofa og skriver det her, har jeg en af hendes parfumer ved siden af mig. Jeg aner ikke, hvilket mærke det er, for som du måske husker, var det hende, der gik op i den slags, og ikke mig, men når jeg tager proppen af og dufter til den, er det, som om hun er her igen.

Den er orange og gul og har ligget sirligt i en skuffe de seneste 12 år. Jeg har passet godt på den, nøjagtig som hun ville have gjort, men det er ikke altid, den er nok.

Når jeg har brug for at mærke hende lidt tættere på mig, tager jeg ind i Magasins parfumeafdeling. Så går jeg rundt og dufter, mens jeg tænker på, hvordan hun stadig er hos mig, mens jeg står der og kampsveder i min alt for store vinterjakke.