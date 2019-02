Madklumme: Du kan klage over dit restaurantbesøg på to måder: den rasende på nettet og den rigtige

Du er i din gode ret til at påpege det, hvis maden eller vinen ikke er i orden. Men lad være med at rase ud på nettet, opfordrer Ibyens madskribent.

Jeg kan huske første gang, jeg tog mig sammen til at klage over maden på en restaurant. Og ’tog mig sammen’ er den helt rigtige betegnelse.

Jeg havde på det tidspunkt rundet de tredive og havde indtil den dag hyldet princippet om bare at smile, betale og så i øvrigt aldrig komme tilbage, hvis måltidet havde været under standard.

Mikroportræt Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »43 og tekstforfatter«. Hvor ofte klager du? »Jeg klager aldrig. Men jeg stiller mange spørgsmål, hvis der er noget ved retten, jeg ikke forstår. Og så er jeg ærlig«. Sender du undertiden en ret tilbage og får en ny? »Nej. Jeg kan kun forestille mig, at man ville gøre det, hvis ens bøf eller fisk havde fået alt for meget. Jeg bestiller stort set aldrig bøf, og på de steder, jeg kommer, kan de godt finde ud af at tilberede fisk«. Har du været udsat for ubehagelige reaktioner? »Når jeg har noget at påpege i forhold til andre folks arbejde, gør jeg det i en ordentlig tone. De gode kokke og tjenere tager den slags til efterretning«. Hvad nu hvis tjeneren gør sit bedste, men har alt for travlt? »Det oplever vi alle indimellem, og det kan man sagtens lure. Der må man bare være overbærende, lade være med at tage det personligt og klappe tjeneren på skulderen på vej ud af restauranten. Og her ville et venligt opkald til restaurantchefen dagen efter være på sin plads«. Skriver du slet ikke ros/ris af restauranter på de sociale medier? » Nej. Enten siger jeg det på aftenen, eller også ringer jeg/skriver en mail til restauranten dagen efter«.



Nu syntes jeg, at jeg var blevet voksen nok, og det havde virkelig ikke været noget særligt godt måltid. Men for fanden, hvor var det svært ... Tjeneren havde flere gange spurgt, om alt var o.k., og jeg havde hver gang smilet og nikket.

Glæden og vreden flyder overalt

Vi havde fået vores regning, betalt, lagt drikkepenge, fået vores jakker og sagt tak for i aften. Og først ude på gaden, ude i støvregnen, fik jeg taget mod til mig og vendte om på hælene for at gå ind i restauranten igen til den forvirrede tjener, der naturligvis troede, at jeg havde glemt noget.

Vi anmelder alt, vi ikke aner en skid om

I dag er alle anmeldere. Takket være internettet og de sociale medier er det muligt at udgyde både sin glæde og sin vrede over en hvilken som helst institution, virksomhed eller kulturel begivenhed. Vi anmelder alt, vi ikke aner en skid om, fra advokater over skoler til restauranter. Selv Statsfængslet Østjylland er anmeldt på Facebook. Overraskende godt, i øvrigt.

Jeg hører indimellem fra kokke og restauratører, der er blevet ’anmeldt’ på de sociale medier på en facon, de selv synes er meget uretfærdig. I hvert fald er der blevet brugt et sprog i den anmeldelse, som, det er ganske tydeligt for enhver med et minimum af indsigt i menneskelig psykologi, ikke ville være blevet brugt, hvis den åbenbart stærkt indignerede kunde havde stået over for tjeneren eller kokken, ansigt til ansigt.

Det her fylder meget både hos gæsterne og hos dem, der arbejder på restauranterne. Så lad mig gøre det nemt for alle: Der findes to måder at klage over et restaurantbesøg på, en rigtig og en forkert.

Rent raseri og ingen dialog

Den forkerte er den, der foregår i relativ anonymitet hjemme bag computeren eller mobilen i sikker afstand af den restaurant, man har et horn i siden på. Den foregår på Facebook eller Yelp eller en hvilken som helst ventil for menneskelig nederdrægtighed, der er populær lige nu. Langt de fleste af jer, der forfalder til den strategi, er ikke interesseret i dialog. I er af den ene eller anden årsag hvidglødende af raseri og vil bare læsse af.

I pisser i de virtuelle bukser, og det giver en dejlig digital varme – lige indtil I logger af

Det er der ingen, der kan forhindre jer i, men vid, at det ingen forskel gør. Hverken for restauranten eller for jer. Alle er ligeglade med jeres oplevelse, og om 14 minutter kan ingen huske den. I pisser i de virtuelle bukser, og det giver en dejlig digital varme – lige indtil I logger af. Restauranten fnyser i foragt og fortsætter, som den altid har gjort. Det er ikke kritik, I udøver. Det er brok. Der er en forskel.

Jeg råder altid restauranterne til ikke at tage diskussionen på de sociale medier. For du kan ikke vinde over internettet. Det er befolket af mennesker, der så rigeligt kompenserer for deres totale mangel på viden om et givent emne med enorme mængder fritid til at hænge bag skærmen og hælde galde ud. Til gengæld opfordrer jeg altid kokkene, tjenerne og restauratørerne til at tage det endog meget seriøst, når folk nosser sig sammen til at klage til dem in persona.