Mine forældres tanker og handlinger har jeg ikke altid forstået. Det gør jeg stadig ikke altid. Jeg er jo ikke Svend Brinkmann

Der er så stille nu. Men inde i mig er der ingen ro. Jeg har lige puttet dig i sengen. Solen er gået ned over København. Jeg er for længst holdt op med at nynne for dig. I stedet pludrer du lystigt i søvne. Smilet hos mig breder sig. Jeg indruller din venstre fod under dynen på ny. I et sekunds rørstrømskhed har jeg kaldt dig for min nye bedste ven, Magnus. Min nye bedste ven Magnus – hænger lidt i luften og mit hoved.

Jeg stopper op.