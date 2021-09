Hvis jeg skulle tjene det samme som direktøren for JP/Politikens Hus, skulle jeg skrive over 17 klummer om dagen

Da jeg tidligere på sommeren krydsede Enghave Plads, havde den etbenede rumænske flaskesamler som så ofte før rejst sig fra sin kørestol, og han hang nu ind over en container for at se, om der skulle være lidt pant på bunden af den. Jeg satte mig på Café Snorks og drak en fadøl, og så virkede trickle-down-effekten (’når det regner på præsten, drypper det på degnen’) desværre ikke, da jeg jo ikke kunne give ham ølglasset.

Da jeg senere skyllede de nye danske jordbær til desserten, var der et indslag i TV-Avisen, hvor et soldrevet køretøj fyldt med liggende polakker trillede over en mark, og så lå de ellers der på de bløde håndgejlede fårenosseuldmadrasser og flåede jysk ukrudt op mellem de økologiske gulerødder. Hurra. Solenergi, økologi og EU’s indre marked i smuk symbiose.

Og sygeplejerskerne strejkede i 117 uger og fik naturligvis intet ud af det. Jeg aner ikke, om netop de skal have mere i løn, men at kvindekamp ligesom i 70’erne er klassekamp, er jeg ret sikker på. Det er fint med al mulig identitetspolitik, men hvis det virkelig skal rykke, skal der mere løn på bordet hos sosu-assistenter og andre områder, hvor der er overrepræsentation af kvinder, mange af dem sågar af anden etnisk herkomst. Så får de også råd til at skride fra de mest tåbelige af deres mænd, hvis det er det, de vil.