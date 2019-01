Listen lugter røget flæsk: Nu kan du blive baconista, og det må være verdens bedste job

Stilling

Baconista

Rent faktisk et ord for nogen, der prøvesmager bacon. Et af verdens bedste jobs, på niveau med stadionspeaker, influencer for spabad-industrien og – Listens hemmelige favorit – gravkofører.





Dårlig stil

Hyggespeciesisme

Hyggeracisme, bare krænkende over for andre dyreracer. F.eks. når man siger ’dit klamme svin’ eller ’logik for burhøns’. Krænkelsesrummet, udvidet til at omfatte al biologi.

Ord

Onboarding

Moderne virksomhedsbullshit for det at oplære nye medarbejdere, sørge for, at de får et password til computeren, kender vejen til kantinen og er oplyst om, at man ikke længere må kalde HK’eren i receptionen ’lille skat’.

Battle

Statsministerens vs. dronningens nytårstale

Kun én af dem berørte Danske Banks hvidvask og »folk i betroede positioner«, der ikke »kan kende forskel på rigtigt og forkert«. Og det var ikke Lars-’50.000 kr. giver adgang’-Løkkes.

Æv

At få en unødvendig bøde

... for at køre over en fodgængerovergang på cykel, derefter én til, 6 meter fra 3 motorcykelbetjente og en mandskabsvogn med 8 betjente. »Men jeg kørte i mine egne tanker«, klynkede Listen idiotisk.

Talemåde

At gribe dagen

Det, folk siger, at man skal. I stedet fumler man dagen ud af hænderne og direkte ud over sidelinjen. Alle dage ender i en eller anden form for indkast.

Teknologi

Pytknap

Sådan et plastikaggregrat med påskriften ’Pyt’, man har kunnet købe i 2018. Så kunne man pulverisere den med en lægtehammer, mens man forestillede sig Danske Banks ekschef Thomas Borgen eller ham røvhullet i en Audi Q7, der dyttede ad dig på Helsingør-motorvejen (muligvis også Thomas Borgen).

Jan.-marts

Q1

Årets værste Q. Medmindre man har seks ugers ferie i Thailand, og selv da føles broderparten af kvartalet som en fucking katolsk skærsild af regn og rykkere og tilsnottede ærmer.