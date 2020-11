Søren Brostrøm er ude af kontrol, som en såret mink undsluppet fra en jysk massegrav

Eskalering

Zombiemink, der stiger op fra massegrave

2020, der siger ’fuck you’ én gang for alle til alle jer hadere.

Spil

Whamageddon

Socialt spil, der går ud på at undgå at høre Wham’s ’Last Christmas’ så lang tid som muligt i løbet af december. Folk sender hinanden TikTok-videoer med Wham’s lille julerædsel indlejret, bare for at smadre hinandens chancer.

Nyt

#MetalToo

Navnet på #MeToos nyeste knopskydning – sexisme i heavy metal-miljøet. På en eller anden måde er det ikke nær så overraskende, som da det blev afsløret, at der er en udbredt overgrebskultur i DR SymfoniOrkestret (også kendt som #MeTooba).