Er I virkelig sikre på, at København igen skal kåres til verdens fedeste by?

Woke

Pogba vs. øl

Først dissede Cristiano Ronaldo Coca-Cola for rullende kameraer, så flyttede franske Paul Pogba en Heineken-øl ned på gulvet under et interview, og derefter spillede den tyske keeper Manuel Neuer med regnbuefarvet anførerbind til støtte for LGBT-sagen. Fodbold er blevet som en studiegruppe på KUA.

Woke 2

At Rusland, Ukraine, Polen og Tyrkiet endte i bunden af deres grupper

Autokratiske, gaybashing regimer klarer sig bare lortedårligt i 2021.