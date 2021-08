Listen stivnede nær Bendtners storhed: Så rejste han sig, købte tre gigantiske cubanske cigarer og skred

Mode

Taliban Chic

De nye afghanske overlords går ifølge medieomtaler pludselig totalt meget op i at have lige præcis de rette løse pludderbukser, den fede kufi-hat, det cooleste skraglede hipsterskæg i ureglementerede længder og den perfekt farverige taktiske vest, egnet til både fest og lukning af pigeskoler.

Mode 2

Niklas Bendtner Chic

Der sad han så, 5 meter fra Listens bord på Bistro Boheme, og drak et glas vin. Vi skævede diskret til ham, stivnet i vores sæder over at være i nærheden af storhed. Så rejste han sig, købte tre gigantiske cubanske cigarer og skred ud af bygningen med to i lommen på sine sweatpants og en stikkende arrogant ud af kæften. Cool.