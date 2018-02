53 citater: Prins Henrik om alt fra mad og Margrethe til glæden ved naturen og lysten til at bade nøgen Prins Henrik har igennem sin tid i Kongehuset udtalt sig om blandt andet børneopdragelse, mad og vin og sin rolle som Dronningens ægtefælle. Politiken tegner her et portræt af manden gennem alle de ting, han har udtalt sig om.

Om spådom om fremtid

»En gammel dame … ville en aften absolut lægge kort og spå min fremtid: - Henri, sagde hun, en dag kommer du til at leve i et palads. Jeg ser dig stå på en balkon og hilse på mængden. Det gav anledning til forskellige drillerier. Min moder kaldte mig ’Sir Henri’ og min far ’Hr. Prins’. Selv ønskede jeg blot at blive ambassadør«.

B.T. - 21/09/1966

Om Margrethe

»Margie…undskyld, jeg ville sige Margrethe er den sødeste og mest intelligente pige, jeg nogensinde har mødt«.

B.T. - 21/09/1966

Jeg må sige, at det at være prinsgemal er et af de sværeste job i hele verden. Men jeg er meget glad for at være ved siden af min kone i dette job Prins Henrik i Ekstra Bladet, 07/11/1972

Om Margrethe

»Det var en overraskelse for mig at opdage, hvor meget vi havde til fælles. Egentlig tror jeg, at jeg bag mit latinske temperament har en typisk nordisk karakter«.

B.T. - 21/09/1966

Om børneopdragelse

»Jeg holder meget af børn, hvis de vel og mærke er velopdragne. Børn er som hunde eller heste, de skal tæmmes, for at man kan få et godt forhold til dem… Jeg har selv fået mine lussinger – det ta’r man ikke skade af«.

Berlingske Tidende - 31/12/1967

Om at chokere

»Jeg har ikke noget imod at chokere, hvis dette chok kun skyldes, at nogle har en anden mening end mig«.

Berlingske Tidende - 31/12/1967

Om ligestilling

»Det er klart, at i sin 'karriere' er det prinsessen, der bestemmer, men hjemme vil vi helst have et fornuftigt 'gammeldags' ægteskab. Selvfølgelig er kvinder lige med mænd – men de skal ikke være over-lige. Vi anbringer skabene der, hvor vi kan blive enige om, at de skal stå. Vi ønsker at få et dansk eller for den sags skyld et fransk ægteskab som dem, vi har oplevet i vore egne hjem. Den amerikanske version med den dominerende kone, bryder vi os ikke om… Jeg tror, det ideelle for rytmen i et samliv er, at kvinden bliver hjemme, hvis ikke økonomiske forhold tvinger hende til at arbejde«.

Berlingske Tidende - 31/12/1967

Om ligestilling

»Efter min mening er det lykkeligt for en familie, hvis det er manden, der står for styret. Det er pligter i et hus, som kun en kvinde kan tage sig af, og som manden ikke kan overtage – børnepasning, madlavning og så videre, jo, for ti minutter, men ellers ikke«.

Berlingske Tidende - 31/12 1967

Kritik af pressen

»Vi har en fri presse, som kan skrive, hvad den vil, og den vil sikkert også i fremtiden få rig lejlighed til at kritisere mit kravetøj, min hat, mine sko og måske endog mine pyjamas, som pressen endnu ikke har set«.

Politiken - 21/09/1968

Om sin rolle

»Jeg skal altid passe på, hvad jeg siger. Hvad ville De f.eks. sige, hvis jeg en dag går ned ad Strøget med bare tæer og guitar?«

DR - 12/04/1971

Om sin rolle

»Jeg skal også altid tænke på at holde mine reaktioner under kontrol«.

DR - 12/04/1971

Om sprogforbistringer

»En dag var jeg på Fredensborg. Det var min første jagt på Fredensborg. Kongen spurgte mig: 'Hvad har du skudt?' Og jeg sagde: Ingenting. Men jeg så en røuw… De skulle have set kongens ansigt«.

DR - 12/04/1971

Indblanden i politik

»Det er regeringens arbejde, men jeg tror, Danmark er på vej ind i Fællesmarkedet, og set ud fra mit eget synspunkt betragter jeg det som et gode for Danmark«.

Billed-Bladet - 15/10/1971

Om jobbet som prinsgemal

»Jeg må sige, at det at være prinsgemal er et af de sværeste job i hele verden. Men jeg er meget glad for at være ved siden af min kone i dette job«.

Ekstra Bladet - 17/11/1972

Om jobbet som prinsgemal

»Det første billede, man har af den danske prinsgemal er, at han har et arbejde i Røde Kors, og at han sejler. Jeg er blot et sort og hvidt billede på skærmen. Man prøver ikke at få andre aspekter af prins Henrik som mand, som menneske«.

Berlingske Tidende - 09/06/1974

Om sin kones egenskaber

»Hun er altid i balance…og altid sød, selvfølgelig. Hun er meget klart tænkende. Hun ser problemet med det samme og træffer en hurtig beslutning«.

Berlingske Tidende - 09/06/1974

Om at skrive digte

»Det er som regel en kærlighedserklæring til min kone eller til vore børn. Disse digte er for private til at offentliggøre. Og så er de for resten også på fransk«.

Berlingske Tidende - 09/06/1974

Danske yndlingsforfattere

»Jeg er glad for Holberg. Han er let tilgængelig for mig, fordi jeg i forvejen kendte Molliére. Jeg læser også H. C. Andersen og Kierkegaard, men dem havde jeg gennempløjet på fransk, længe før jeg kom til Danmark. Herhjemme er jeg også kommet til at sætte pris på Thorkild Hansen og Martin A. Hansen«.

Berlingske Tidende - 09/06/1974

Om dansk presse

»Der er meget stof i de danske aviser og altid noget interessant at læse. Men mange begivenheder ude i verden bliver kun set med danske øjne. De burde bedømmes mere internationalt«.

Berlingske Tidende - 09/06/1974

Om dansk teater

»Jeg går tit i teatret - enten i Det kongelige eller i Scala. Der sker meget i København. Men teaterlivet er ikke så blomstrende som i andre hovedstæder. Det skyldes nok vort lave befolkningstal«.

Berlingske Tidende - 09/06/1974

Om at være frontfigur ved dansk eksportfremstød i Iran

»Jeg synes, at monarkiet skal deltage i alle aktiviteter i landet. Derfor er det både morsomt og interessant, når man bruger os efter vort formål: at tjene vort land - uanset om det drejer sig om at sælge eller repræsentere«.

Børsen - 26/09/1974

Om at være frontfigur ved dansk eksportfremstød i Iran

»Det er vigtigt for Danmark at eksportere, og jeg er glad, hvis jeg kan hjælpe«.

Børsen - 26/09/1974

Om at svømme nøgen

»Det falder mig ind - mange gange - at det ville være en fordel at være borgerlig - om sommeren tænker jeg tit: Gid jeg kunne svømme nøgen langs stranden - ja, alene, naturligvis - det må De endelig skrive - alene - selv om jeg godt ved, Danmark er et meget frit land på det område«.

Politiken - 01/01/1975

Om at fejle

»Hvis en regent træder i spinaten, så vil man forstå, at det ikke var noget, der blev gjort med vilje. Men med en prinsgemal - så er det kun fordi han er dum! … Åh det er meget svært, men når det nu er min lod engang imellem at træde i spinaten - og det gør vel alle mennesker af og til - så må jeg altså bare lære at leve med det«.

Politiken - 01/01/1975

Om rolle og rækkefølge

»Det er ikke normalt for en mand altid at være i skyggen, for en mand vil gerne styre… At være i skyggen af sin kone betragtes som umandigt, som unormalt, og når det alligevel er nemt i det daglige, så er det fordi min kone har megen intuition, og hun er meget taktfuld. Og fordi det er et godt ægteskab, er det endnu nemmere«.

Politiken - 01/01/1975

Om ikke at fortryde

»Hvis de spørger mig, om jeg fortryder, hvad jeg har gjort, er mit svar helt klart: Det gør jeg ikke. Jeg synes, jeg har et pragtfuldt liv«.

Ekstra Bladet - 19/05/1975

Om ligestilling

»I vort ægteskab er det kvinden, der er general og manden, der er kaptajn. Historisk er det forkert. Bortset fra de sidste omkring 100 år har det altid været sådan, at når dronningen arvede kongeriget, blev manden konge og fik derved samme rang som sin hustru. Denne ligestilling har vi ikke, og det er skævt«.

Ritzaus Bureau - 12/05/1992

Gid jeg kunne svømme nøgen langs stranden - ja, alene, naturligvis - det må De endelig skrive - alene - selv om jeg godt ved, Danmark er et meget frit land på det område Prins Henrik i Politiken 01/01/1975

Om at gå mod strømmen

»Jeg synes, mennesker skal have mulighed for at løsrive sig lidt fra restriktioner, ikke tage hver eneste lille ting bogstaveligt. Vi må ha' et lille spillerum. For eks. lader jeg mig som fodgænger nogle gange friste til at gå over for rødt. Når jeg kan se, at der ikke er trafik i miles omkreds, så kan jeg falde for fristelsen. Mit syn fortæller mig, at der er ingen fare, og jeg udgør heller ikke selv en fare for nogen som helst. Hvorfor skal jeg så diktere min krop at stå og vente foran et lys? Jeg ville føle mig som en robot. Jeg sætter min integritet højere end et trafiklys«.

Politiken - 03/04/1994

Om Danmarks natur

»Jeg er betaget af de lyse nætter og så dette ægteskab mellem land og vand, som findes så rigt i Danmark - det er få steder, der ikke byder på vand og bøgetræer. På samhørigheden mellem land og vand . Ahhh, det er så smukt. Det ser vi jo fra 'Dannebrog' - jeg nyder disse togter hver eneste gang«.

Politiken - 03/04/1994

Om at være lykkelig

»Jeg er lykkelig, fordi jeg har valgt at ville være lykkelig. Selvfølgelig kunne jeg være meget lykkeligere, men jeg kunne også være meget ulykkeligere. Det, det kommer an på, er at finde harmoni med sig selv«.

Politiken - 03/04/1994

Om manglende anerkendelse

»De første år var de sværeste i mit liv. Jeg følte, at man betragtede mig som et menneske uden værdi«.

Ritzaus Bureau - 19/05/1994

Om manglende anerkendelse og et vendepunkt

»Danskerne gav mig ikke mange chancer for at vise, hvem jeg var. Man kunne godt have forsøgt også at se mine gode sider. Jeg havde ikke drømt om, at det ville tage så mange år at blive accepteret. Men i begyndelsen af 80'erne kom vendepunktet, sikkert fordi danskerne da havde vænnet sig til mig. Man siger jo, at det tager en fynbo 15 år at falde til i Jylland«.

Ritzaus Bureau - 19/05/1994

Om alder ved 60-års fødselsdag

»Min 40-års fødselsdag gjorde mig virkelig urolig, fordi jeg dengang følte, at nu begyndte alderdommen lige så langsomt. Nu er jeg gammel, for da jeg var tyve år, betragtede jeg 60-årige som urgamle. Men alle aldre har deres fordele, og jeg tror, at man kan få en ligeså lykkelig alderdom som ungdom. Man ser livet med en vis afstand og forventer ikke længere så meget«.