Dokumenter løfter sløret for Danmarks hemmelige aftale med Somalia

Ligesom Martin Lemberg påpeger Peter Albrecht, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, at der er en risiko for, at de somaliske immigrationsmyndigheder »kan være infiltreret af terrororganisationen al-Shabaab«.

Et andet problem er, at Somalia regnes blandt verdens mest korrupte lande.

»Der er ingen institutioner i Somalia, der i vores øjne ikke er korrupte«, forklarer Peter Albrecht, som understreger, at Danmarks bidrag til de somaliske myndigheder ikke reelt gør en forskel i forhold til at sikre de hjemsendte flygtninges sikkerhed.

»Det handler mere om, at Danmark dækker sin egen ryg. Det handler om at legitimere, at man gerne vil sende folk tilbage. Bidraget bliver brugt til at skabe en fiktiv kontekst, hvori man kan sende somaliere tilbage«, siger han.

Som Politiken i dag kunne fortælle, er der de første ni måneder af 2017 udsendt ti personer med tvang fra Danmark til Mogadishu.

En af dem er Abdi Najib, der blev eskorteret til Somalias krigshærgede hovedstad i juli og i dag lever på gaden uden hverken familie eller job i Mogadishu.

I oktober befandt han sig få hundrede meter fra et terrorangreb, der dræbte flere end 300 personer. Det er eksempler som dette, der kritiseres i skarpe vendinger af både eksperter, organisationer og FN.

De advarer i samlet flok mod hjemsendelserne og argumenterer for, at situationen i Mogadishu fortsat er for usikker til, at civile kan færdes der uden at være i fare for vold, overgreb og drab.

Rød forargelse på Christiansborg

På Christiansborg langer flere partier ud efter regeringen.

Alternativets udlændingeordfører, Josephine Fock, understreger, at »det er stærkt kritisk, at man udsender somaliere på baggrund af uformelle aftaler med et af verdens mest korrupte lande. I et retssamfund som det danske er det afgørende, at vi kender til de vilkår, som vi udsender på«.

Men meget tyder på, at flere tvangshjemsendelser er på vej. Ved udgangen af november i år havde styrelsen genbehandlet 832 sager om ophold til herboende somaliere.

Heraf er 299 opholdstilladelser blevet inddraget, mens 252 har fået afslag på forlængelse. I alt står 551 somaliere altså til at skulle sendes ud.