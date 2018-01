Efter ekstrem selvhjælp med plastisk kirurgi, rawfood og onani: Nu vil Carl læse et digt om dagen To forskere besluttede sig for i 2016 at flå alle former for selvhjælp ned fra hylderne. Her fortæller Carl Cederström, hvad han lærte af selvoptimering og den radikale nytårskur.

Da Carl Cederström og André Spicer, forskere og undervisere ved handelshøjskoler i henholdsvis Stockholm og London, tog springet ind i 2016, var det med hovedet forrest ud i et stadigt voksende marked for selvhjælp og personlig optimering.

Carl Cederström startede januar ved at stå meget tidligt op i produktivitetens tegn. Han var iført to armbånd: Jawbone, der skulle hjælpe ham med at optimere sit søvnmønster og sin sundhed, og Pavlok, der via en app giver ham elektrisk stød, hvis han falder hen. Desuden eksperimenterede han med ADHD-medicin for at holde sig fokuseret nok til at skrive en akademisk bog i løbet af januar.

»André Spicer og jeg havde året inden skrevet ’The Wellness Syndrom’ om, hvordan alle prøver at blive klogere, mere fitte og produktive. Vi fik lyst til at undersøge selvhjælpsindustrien, og hvordan det kan være, at alle disse mennesker har lyst til at slå sig selv oven i hovedet og være sin egen værste boss. Hvor man er både dommeren og den anklagede på samme tid«, siger Carl Cederström, der understreger, at de gik ind til de mange nytårsforsæt med et åbent sind.

»Vi var skeptiske, men ikke distancerede. For målet var ikke at afklare, hvad der virker, men et forsøg på at male det fulde billede af en industri og en måde at leve på, hvor man jo dybest set foragter sig selv, fordi man har travlt med at finde frem til en bedre version af sig selv«, forklarer Carl Cederström over telefonen fra Stockholm Universitet, hvor han underviser i personaleledelse og organisation på Stockholm Business School.

Desperately Seeking ... Desperately seeking Selfimprovement - A year inside the optimization movement, af Carl Cederström og André Spicer. Kan købes på orbooks.com for 150 kroner (før fragt).

I løbet af de 12 måneder fik han lavet plastisk kirurgi på sit kæbeparti for at score højere på sociale medier, hvor folk bedømmer hinandens udseende. Han fik lært fransk på en måned ved hjælp af duolingo-appen, så han trods angst og misforståelser fik gennemført noget, der mindede om et radiointerview på et for ham fjernt fremmedsprog. Han optimerede sine onaniteknikker, levede af rawfood, fastede og skreg sine frustrationer ned i en pude til Osho-meditation. Han begyndte at ryge igen i sin nydelsesmåned og øvede sig i intet at gøre i dagevis.

Han trænede sig i at lære den matematiske konstant pi med 1.000 decimaler, prøvede mindfulness og positiv tankegang, mens hans makker André Spicer afprøvede de fire store verdensreligioner (en uge ad gangen), tog på mandelejr for at finde sit indre vilddyr og rullede sin fortid ud på et Landmark Forum-kursus, hvor det viste sig, at alt kan blive anderledes, bare du tænker anderledes. Og køber endnu et kursus.

Kort sagt. De kom omkring.

Voldsom vrede

»Hvornår jeg første gang opdagede, at det var ved at løbe af med mig? Det var nok den dag, jeg fik afslag fra min forlægger. Jeg blev simpelthen så rasende. Det ligner ikke mig«.

På det tidspunkt var Carl Cederström i gang med februarudfordringen, nemlig at blive bomstærk og deltage i en rigtig vægtløftningskonkurrence. Han blev sat på en voldsom proteinkur, hvor han skulle indtage 5.000 kilokalorier om dagen kombineret med benhård træning. Og så kom der en mail fra forlæggeren om, at den bog, som Carl havde banket af på en måned, trængte til at blive gennemskrevet og skulle tilbage på ’arbejdsbordet’.

Carl Cederström noterede i sin dagbog 18. februar:

»Jeg skrev en kort mail til min forlægger og bad ham rive vores kontrakt itu. Det var ikke min normale måde at reagere på. Hvad havde udløst denne voldsomhed? Jeg overvejede, mens jeg børstede tænder. Måske var det al den kylling, jeg spiste. Måske var det kreatinpulver eller proteinshakes (begge dele for at opbygge muskler, red.). Eller måske bare det faktum, at jeg tilbragte så megen af min tid i træningssalen«.

Det lykkedes dog Cederström at komme til vægtløftningskonkurrencen, hvor han i disciplinen snatch tabte vægtstangen på hovedet, men satte personlig rekord i clean-and-jerk, hvilket betød, at han endte som næstsidst.