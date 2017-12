Tilbageblik i dronningens 45 nytårstaler: Her er dem, vi husker

Især ét citat blev gengivet igen og igen, da dronningen havde lagt talepapiret med sin nytårstale i 2010: »Men er der i disse år tegn på, at vi er blevet mere egoistiske, at vi er blevet tilbøjelige til først og fremmest at kræve ind og sikre os, at vi hver især får det, vi selv mener at have krav på? Er vi ved at blive mistroiske over for hinanden og tillægge hinanden mindre pæne motiver? Så er det ikke alene en økonomisk krise, vi befinder os i, så er det vore holdninger, der er ved at komme i skred«, sagde hun. Foto: Per Folkver