Misinformation: Følsomme data om børn gemmes i strid med lov

En forudgående ekspertgruppe anbefalede, at trivselsmålingerne var frivillige »af respekt for barnets rettigheder«. Men besvarelserne er i stedet blevet gjort obligatoriske for eleverne at deltage i. Skoler og kommuner har alene adgang til elevernes svar på klasseniveau.

Styrelsen for IT og Læring (STIL) får elevernes data på individniveau, og formålet med at gemme dem er at bruge data til registerforskning, så man eksempelvis kan samkøre med registre om børnenes socioøkonomiske baggrund.

STIL’s vicedirektør Jakob Harder medgiver, at informationen til forældre og skoler i det konkrete tilfælde har været fejlagtig og generelt kan blive bedre.

»Det er nyt for os, at trivselsmålingerne skaber så stor undren og bekymring, men selvfølgelig kan vi selv have medvirket til, at informationen ikke har været fyldestgørende. I lyset af at flere finder det problematisk, skal vi genbesøge vores informationer og se, om det kan gøres bedre. Det er ingenlunde i vores interesse, at flere er utrygge; det fører til manglende tillid til det offentlige og i sidste ende mindre valide svar i trivselsundersøgelserne«.

Han oplyser, at børnenes data fra målingerne som udgangspunkt aldrig vil blive slettet, da de skal bruges til fremtidig forskning og statistik om trivsel.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skriver i en mail, at hun er klar til at diskutere med forligskredsen bag skolereformen, om der er brug for at ændre rammerne for trivselsmålingerne.