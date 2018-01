Betjente kørt på hospitalet: Mand kastede afløbsrens i hovedet på dem

Hej Politiken-læser, du er jo selvfølgelig akademiker, og det skal dine børn naturligvis også være. Så klik du bare videre, mens du sidder inde i varmen i et hus, som du ikke selv har bygget. Men i fremtiden får du problemer, hvis ikke dit hus skal brase sammen om ørerne på dig.

Det er nemlig svært at skifte en faldstamme, når alle man kender er projektledere, kunstnere, kommunikationsfolk eller har åbnet en hipster-café på Vesterbro.

Alt for mange akademikere mener desværre ikke, at det at blande mørtel eller skifte vinduesrammer er ligeså vigtigt eller fint som at sidde med snuden nede i en bog om Cæsars Gallerkrig, eller hvad det nu var for et yderst vigtigt fag, som I brugte årevis på at studere på RUC.

Men der er akut behov for flere håndværkere og faglærte og ikke mindst mere vejledning i ’håndens arbejde’ i folkeskolen. Og den vejledning skal i langt højere grad pege henimod erhvervsuddannelserne.