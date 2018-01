SF kalder Esben Lunde i samråd: »Det er, som om regeringen ikke tør kræve noget af folk, der kører i biler« Regeringens svar til EU i strid om luftforurening er »nonchalant«, mener EL. SF vil lægge pres på regeringen og kalder miljøministeren i samråd.

Det er dybt kritisabelt, at Danmark nu står over for en potentiel EU-dom, fordi man endnu ikke er i mål med luftforureningen i København.

Sådan lyder det fra SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, der kalder miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), i samråd om sagen.

»Regeringen tager tydeligvis ikke det her alvorligt nok. Der skal andre instrumenter til, og det er, som om regeringen ikke tør kræve noget af folk, der kører i biler. Så jeg håber, at vi sammen med de andre partier i Folketinget kan presse regeringen til at tage handling på det her«, siger Pia Olsen Dyhr.

I Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre vækker det ligeledes hård kritik, at Danmark endnu ikke er i mål og ifølge de to juraprofessorer leverer et meget lidt overbevisende bud på, hvordan det skal lykkes.

»Regeringen må finde ud af, hvordan vi mest effektivt løser det her, og det ser jeg desværre ingen vilje til. Det er dybt, dybt skuffende. For skræller man EU-juraen væk, står der jo bare tilbage, at alt for mange dør af luftforurening«, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S). En ny rapport fra Københavns Universitet anslår, at 2.140 danskere hvert år dør af hjerte-kar-sygdomme forårsaget af luftforurening.

EL: »Rystende ligegyldighed«

Kritikken kommer, efter at landets to førende eksperter i EU- og miljøret i fredagens Politiken kritiserede et fortroligt svar fra Danmark til EU-kommissionen. I svaret skal regeringen forklare EU, hvordan man har tænkt sig at indfri EU-grænsen for sundhedsskadelig kvælstofilte (NO) i luften.

Men regeringen »sætter spørgsmålstegn« ved kritikken, har »misforstået sine forpligtelser« og »betvivler berettigelsen af den kritik« EU fremfører og afviser de kvælstofreducerende tiltag, som EU foreslår, lyder det fra de to juraprofessorer Peter Pagh og Ellen Margrethe Basse.

Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, kalder det »fuldstændig uacceptabelt, at regeringen med åbne øjne bryder reglerne«.

»Det er regler, vi er forpligtet til at overholde, og som skal redde menneskeliv. Og det gør det utroligt alvorligt, at det koster menneskeliv. Men regeringen gør jo alverdens krumspring for at forsøge at leve op til reglerne. Jeg kan godt forstå, hvis det her ender med en retssag«, siger Maria Reumert Gjerding.

»Krumspringene« henviser blandt andet til, at regeringen har flyttet målestationen på H.C. Andersens Boulevard, da regeringen mener, at den for høje luftforurening fra 2010 til og med 2016 primært skyldes, at en vejbaneomlægning rykkede trafikken tættere på målestationen. Alle EU-lande og skiftende danske regeringer har imidlertid vidst siden 1999, at de allersenest i 2010 skulle overholde grænseværdien for NO.

»Det kan ikke komme bag på nogen, at vi skulle leve op til reglerne, når vi har vidst det så længe, og det er uacceptabelt for københavnerne, at der oplagte løsninger til renere luft, der ikke er taget i brug. Altså, vi snakker om, at der er gået 19 år, siden det her blev vedtaget«, siger Radikales miljøordfører, Ida Auken.

Hun nævner blandt andet krav om rensende katalysatorer på lastbiler i byernes miljøzoner.

Danmarks seneste handleplan for luftforurening er fra 2015. Men EU kritiserer planens tiltag for at være utilstrækkelig. Det afviser regeringen – med henvisning til selvsamme plan, som EU finder utilstrækkelig. EU-kommissionen foreslår yderligere tiltag, f.eks. luftrensende katalysatorer på lastbilers og store varevognes udstødninger. Men de forslag afviser Danmark.