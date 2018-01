Afspærring ved USA's ambassade afblæst

FOR ABONNENTER

Vi kan lige så godt tage de dårlige nyheder med det samme: Den sidste og afsluttende ombæring af gigasuccesen ’Game of Thrones’ kommer ikke alverdens tv-seere til gode i dette kalenderår. Godt nok gik man allerede i gang med at filme drager med mere afvigte efterår, men det endelige resultat rammer først fladskærmene i 2019.

Så er man GoT-fan, er det om at væbne sig med tålmodighed. Det samme gør sig gældende, ifald man hører til den ikke ubetydelige skare af danskere, der går og glæder sig til Bille Augusts tv-filmatisering af Henrik Pontoppidans klassiske udviklingsroman ’Lykke-Per’; den når ej heller frem til fjernsynet førend næste år.

Og havde man imødeset en sæson nummer 2 af den elegante, spændende og hede psykologiske thrillerserie ’Gypsy’ med Naomi Watts i rollen som den grænsesøgende psykolog Jean Holloway, må man leve med skuffelsen. For trods god kritik og Stevie Nicks’ genindspilning af det gamle Fleetwood Mac-hit ’Gypsy’ som signatursang, valgte Netflix at trække stikket – angiveligt med den forklaring, at man havde for mange succeser.

Jamen, det er taget ad notam, og DR fra 1970’erne har ringet og bedt om at få deres programstrategi fra dengang tilbage.