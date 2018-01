Advarsel: Ny lov og it-koks kan give forkert kontanthjælp

Svedige håndflader og ondt i maven, når lønkontoen skal tjekkes, er en følelse, mange kan genkende. Men for de cirka 149.000 mennesker, der modtager en kontanthjælpsydelse, kan der vente endnu en ubehagelig oplevelse. De risikerer nemlig at få udbetalt et forkert beløb, når en ny lov træder i kraft til juli.

Loven er fremsat af Udlændinge- og Integrationsministeriet og vil blandt andet sænke den såkaldte integrationsydelse. Folketinget skal i dag behandle loven første gang, men i forbindelse med høringen om lovforslaget har Udbetaling Danmark i november advaret mod, at modtagere af kontanthjælp kan få udbetalt forkerte ydelser.

I høringssvaret skriver Udbetaling Danmark, at »når der foretages systemmæssige ændringer i et ældre system som KMD-aktiv«, opstår der »en ikke ubetydelig risiko for fejlbehæftede data og forringet datakvalitet, der har direkte indflydelse på Udbetaling Danmarks administration af kontanthjælpsloftet«.

Advarslen skyldes, at KMD’s it-systemer er af ældre dato, der kan have svært ved at håndtere store systemændringer. Fejlene kan opstå, fordi den nye lov skal spille sammen med bunkevis af eksisterende lovgivning, som f.eks. hvor meget en borger skal have i boligstøtte, og det er især i forhold til den slags supplerende ydelser, fejludbetalingerne risikerer at ske. Borgerne risikerer både, at de slet ingen ydelse får udbetalt, at de får for lidt, og at de får udbetalt mere, end de er berettiget til.

Udbetaling Danmark kan ikke udtale sig om, hvor stor en andel af danskerne i kontanthjælpssystemet, der risikerer at blive ramt.

Fakta Forslaget der skal første behandles af Folketinget i morgen har til formål at nedsætte integrationsydelsen med tre procent. Samtidig skal det nuværende dansktillæg skal laves om til en tidsbegrænset danskbonus, der kan udbetales seks gange. Derudover foreslås det, at der indføres en skattefri danskbonus på 6.000 kroner til udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager integrationsydelse. Formålet med lovforslaget er at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark og at give nyankomne flygtninge og udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund. Kilde: Folketinget

It-koks på it-koks

Det er langtfra første gang, it-systemerne giver problemer med at håndtere udbetalingen af sociale ydelser.

I maj 2017 viste en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, at der havde været mere end 172.117 tilfælde af forkerte breve eller forkerte udbetalinger i forbindelse med kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen, der trådte i kraft sidste år.

I Kommunernes Landsforening (KL), der også har afgivet høringssvar i forbindelse med behandlingen af loven i Folketinget, anerkender man, at det kan være komplekst at indføre ny lovgivning.

»Hver eneste gang, du laver om i lovgivningen, er der risiko for fejl, fordi alle skal forholde sig til noget nyt. Hver gang er der et kæmpe apparat, der går i gang. Men der er sket rigtig mange fejl, og det har været meget utilfredsstillende«, siger Brian Siggaard, chefkonsulent i Center for Vækst og Beskæftigelse i KL.

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Beran Berlau,forklarer, at fejludbetalinger sker, hver gang politikerne ændrer i de sociale ydelser. Hun betegner det som »dybt kritisabelt«.

»Når man er så hardcore i forhold til, hvilke krav der rettes mod folk på ydelsen, der straffes hårdt med sanktioner for det mindste fejltrin, bør man som myndighed kunne udvise den samme disciplin over for borgerne, som man kræver af dem«, siger hun.

Oprindeligt var det regeringens intention, at loven skulle træde i kræft 1. januar 2018. Men i forbindelse med bl.a. Udbetaling Danmarks bekymring og de mange tidligere fejl har regeringen ændret datoen, så loven skal træde i kraft 1. juli 2018.

Den beslutning er både KL, Dansk Socialrådgiverforening og Udbetaling Danmark tilfreds med, men de understreger alle, at mere tid blot gør risikoen for fejl mindre. Det fjerner den ikke.

»Vi ved erfaringsmæssigt, at det kræver en vis tid at få sådanne ændringer indarbejdet i it-systemerne, hvis vi skal minimere risikoen for fejl i udbetalingerne«, skriver underdirektør i Udbetaling Danmark Søren Eismark i en mail.

Derfor er Udbetaling Danmark tilfreds med, at loven først træder i kraft til sommer, men understreger, at den ekstra tid ikke eliminerer risikoen for, at flere kan få udbetalt forkerte ydelser.