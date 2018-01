»Man har ikke ytringspligt«: Sass Larsen forklarer sin månedlange boykot af danske medier Har folkevalgte en forpligtelse til at svare på spørgsmål fra den fri presse? Ja, mener en række gruppeformænd fra Folketinget. Nej, mener Socialdemokratiets ditto Henrik Sass Larsen.

Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, får kritik, efter at han har besluttet at lave månedlange boykot af danske medier.

Årsagen til beslutningen er tvedelt. Dels føler han, at han har taget sin tørn, den gang han var politisk ordfører. Dels kritiserer han, at etablerede medier ikke giver nok plads til nuancerne i partiernes politiske budskaber.

Men beslutningen møder hård kritik fra en række gruppeformænd fra andre partier på Christiansborg, der mener, at Sass Larsens tilgang er uforenelig med hans post og ansvar som gruppeformand og folkevalgt.

Politiken har spurgt hovedpersonen til sagen:

»Jeg har prøvet at være politisk ordfører for Socialdemokratiet i næsten syv år, hvor jeg dagligt udtalte mig til dygtige og energiske journalister. Så tænker jeg på, at så har jeg udtjent min værnepligt i forhold til at tage den daglige kommentage. Det jeg gør – og den måde, som jeg arbejder på – det er at forberede mig og så gå ud kvartalsvis og have en større, mere principiel eller ideologisk statement. Det er den måde, som jeg arbejde på lige nu«, siger Henrik Sass Larsen, der peger på, at politiske argumenter oftest klippes ned til meget små statements, så nuancerne falder fra.

»Jeg fortrækker, at hvis jeg skal ud med noget, så er det i et samlet hele, hvor jeg har gennemarbejdet nogen pointer, og hvor jeg får mulighed for at præsentere det. Det er der ofte ikke mulighed for i forhold til den daglige nyhedsjournalistik. Der har jeg været og stået mange gange og kommenteret på rapporter og på tv«.

En række gruppeformænd kritiserer dit månedlige boykot og kalder det noget »pjat«, et »demokratisk problem« og direkte »uforenelig« med det ansvar som folkevalgte og særligt gruppeformænd har til at stille op til kritiske spørgsmål. Hvad tænker du om den kritik?

»Det er jeg uenig i. Man skal passe på med, hvordan man moraliserer over andre politikere. Det er mit gode råd til dem«.

»Vi indretter Socialdemokratiet på vores måde. De konservative indretter sig på deres måde osv. Vi har en politisk ordfører, som til daglig tager sig af den overordnede politiske markering. Som gruppeformand er jeg ikke pålagt en bestemt rolle i form af at skulle kommentere hverken det ene eller det andet. Tværtimod sidder jeg ikke i et eneste udvalg i Folketinget i øjeblikket. Vi har en anderledes måde at arbejde på«.

S vil styrke betalte journalister

Synes du, at man som folkevalgt har en forpligtelse til at stå til rådighed, hvis pressen vil spørge til partiets politik?

»Nej, det mener jeg ikke, man har altid. Jeg mener, at man kan sige nej. Der er masser af koncepter, som jeg siger nej til. Både i form af almindelig journalistik og underholdnings-journalistik eller debat, som jeg ikke har nogen glæde og gavn af. Man har ikke ytringspligt nogen steder«.

Tidligere på ugen stillede Henrik Sass Larsen op til interview foretaget af Reimer Bo Christensen, som bliver betalt af partiet selv. En strategi som Henrik Sass Larsen anser for nyttig og nødvendig.

Vil I styrke anvendelsen af interviews lavet af jounalister, som er betalt af Socialdemokratiet?

»Ja, i det omfang, at vi ikke selv kan få mulighed for at fortælle vores grundfortælling, så er det helt klart noget, som vi vil benytte os af. Det er helt klart. Den nye teknologi har gjort det muligt for os at sende det på nettet. Det vil vi benytte os af, og det synes jeg er udmærket. Så kan folk jo tage stilling, og de kan få lov at få vores version af, hvordan verdenen ser ud«.

Når eksempelvis du stiller op til interview med Reimer Bo Christensen, så deklarerer I ikke, at I betaler for det. Er det ikke et problem?

»Ahhh, mon ikke, at folk kan regne ud, at når vi sender det på vores egen Facebook-side og vi reklamerer med det, mon ikke de så kan regne det ud«.