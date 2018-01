I otte år lod Skatteministeriet ulovligheder fortsætte

Da Skat i august 2015 opdagede, at udenlandske svindlere gennem flere år uhindret havde lænset den danske statskasse for milliarder, havde Skatteministeriet gennem otte år vidst, at svindlen kunne lade sig gøre uden at blive opdaget.

Nu stod det klart, at den viden ikke var blevet brugt: Ministeriet havde ikke sørget for at få hullet lukket. I dag ved vi, at det kostede de danske skatteydere mindst 12,3 milliarder kroner.

Lige siden den dag i august 2015 er det oplagte spørgsmål blevet stillet: Hvis skyld er det? Hvem har ansvaret for, at Skat ikke passede bedre på vores penge?

Det seneste af foreløbig fem forsøg på at besvare spørgsmålet er en advokatundersøgelse, bestilt af et stort flertal i Folketinget i december 2016, og leveret til tiden af advokatfirmaet Bech-Bruun et år senere, lige før den netop overståede jul.

Juletravlhed og regeringskaos om finanslov og skatteaftale betød, at de fleste – både politikere og medier – kun fik skimmet konklusionen: Alle frifundet, ingen hænges op på ansvaret.

Politiken har nærlæst advokaternes 613 sider lange gennemgang af det dramatiske forløb frem mod det tag-selv-bord med milliarder hos Skat, som svindlerne opdagede og udnyttede.

Gennemlæsningen tegner et andet billede: Rapporten rummer afgørende nyt om sagen. Blandt andet oplysningen om, at Skatteministeriet allerede i 2007 vidste, at Skats administration af udbytteskat lå åben for svindel i den helt store skala.

Udvalgte ikke selv dokumenterne

Vi har bedt to eksperter i forvaltningsret forholde sig hovedpunkterne i undersøgelsen. De fortolker den ikke som en frifindelse, men som en alvorlig kritik af årelang ulovlig forvaltning.

Når advokaterne med tidligere landsdommer Lars Lindencrone Petersen i spidsen ikke hæfter ansvaret op på navne og ansigter, skyldes det sandsynligvis, at de ikke havde mulighed for at trænge helt til bunds i sagen.

Politiken afslører på baggrund af tyske retsdokumenter, at en tysk bank har spillet en vigtig rolle i svindlen med udbytteskat. To amerikanske statsborgere er mistænkt i sagen sammen med en britisk statsborger i Dubai.

Det var de ikke blevet bedt om, og de havde ikke fået udleveret værktøjerne til det, vurderer både Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, og Steen Bønsing, lektor med samme speciale ved Aalborg Universitet.

Advokaterne bag undersøgelsen udvalgte ikke selv dokumenterne til undersøgelsen – det gjorde Skat og Skatteministeriet – og de har ikke haft mulighed for at stille spørgsmål til sagens hovedpersoner.

»En advokatundersøgelse har mange begrænsninger«, siger Michael Gøtze.

»Undersøgelsen er foretaget udelukkende på skriftligt grundlag, og undersøgeren har ikke selv udvalgt dokumenterne – med mine juridiske briller er det en vigtig pointe, og en vigtig begrænsning. Han kan heller

Politiken afslører på baggrund af aktindsigt, at departementschef Jens Brøchner og afdelingschef Andreas Berggreen kendte til manglende kontrol med udbetaling af refusion for udbytteskat.

ikke tale med sagens hovedpersoner. Det er en detektivundersøgelse med en ret svag lup. Det er en af forklaringerne, hvis man som almindelig borger undrer sig over, hvordan man som advokat kan skrive 600 sider og påpege en lang liste af fejl, og så på næste side sige, at ingen kan gøres ansvarlig«, siger Michael Gøtze.

Advokaterne skriver i undersøgelsen, at de ikke selv har udvalgt de dokumenter, som er grundlaget for undersøgelsen.

Men de understreger, at »vi har intet grundlag for at mene, at materiale, som kunne have nogen betydning, ikke er indgået i vores undersøgelse«.

Milliarder uden kontrol

5. september 2007 sendte Skat et afgørende dokument til Skatteministeriet, som fortalte den foruroligende historie lige ud:

Når udlændinge søger om at få refunderet penge, som Skat har tilbageholdt som skat på udbytte fra danske aktier, så udbetaler Skat pengene uden mulighed for at undersøge, om modtagerne har krav på at få dem.

Det handlede ikke om småpenge. Året før havde Skat sendt cirka 2 milliarder kroner ud af landet på den konto. I en enkelt sag havde Skat overført 574 millioner kroner til Frankrig uden at vide, om modtagerne virkelig var aktionærer i det danske teleselskab TDC, sådan som de hævdede.

Det fik Skatteministeriet at vide sammen med oplysningen om, at »de omhandlede problemer ved tilbagebetaling af indeholdt dansk udbytteskat (...) anses at have antaget et sådant omfang og karakter, at en løsning efterhånden anses for påtrængende«.

Det var alvorligt, og det var en hastesag, lød Skats nødråb til Skatteministeriet.

Et 15 sider langt svar fra Skatteministeriet 12 dage senere gengav alle Skats advarsler, men slog dem tilsyneladende hen:

»Der foreligger dog ikke oplysninger om konkrete tilfælde af uretmæssig skatteunddragelse på baggrund af udbytteadministrationens hidtidige håndtering af tilbagebetaling af indeholdt dansk udbytteskat«.

Skatteministeriet foreslog at Skat skulle omlægge sine arbejdsgange, men gjorde ellers i første omgang ikke mere ved sagen.

Udbetalingerne uden kontrol fortsatte helt frem til svindlen blev opdaget i august 2015 og var da blevet misbrugt af svindlerne i mindst tre år. Advokatundersøgerne slår fast, at det ikke bare var umanerlig dårligt arbejde i Skat. Det var også ulovligt.

Sagt med rapportens jurasprog:

»Det er vores opfattelse, at det forhold, at Skat således refunderede udbytteskat efter anmodning uden at have foretaget en kontrol af, om de materielle betingelser herfor var opfyldt, ikke var i overensstemmelse med de forvaltningsretlige krav til forsvarlig sagsoplysning som betingelse for at træffe en afgørelse«.

At det ville være et kæmpearbejde at kontrollere alle ansøgninger før udbetaling kunne ifølge advokaterne »ikke begrunde, at det (...) slet ikke blev kontrolleret, om der var materielt grundlag for at imødekomme den enkelte anmodning«.

At det forholdt sig sådan – altså at Skat administrerede udbytteskatten så lemfældigt, at det ifølge advokatundersøgelsen var ulovligt – havde Skatteministeriet som nævnt vidst i hvert fald siden 2007. Ministeriet havde pligt til at sørge for, at Skat holdt op med at udbetale store millionbeløb i blinde, fastslår undersøgerne.

Klar risiko for svindel

Skatteministeriet forsøgte at gøre noget, men det hjalp ikke spor.

Daværende departementschef Peter Loft satte Skatteministeriets interne revision til at undersøge sagen, og dens rapport til ham i 2010 bekræftede, at den var helt gal med kontrollen.

Ministeriets egne revisorer lagde ikke fingrene imellem her tre år efter, at Skat havde råbt alarm:

»Efter indholdet af rapporten må det have stået klart for Skatteministeriet, at der – uanset at der ikke forelå nogen konkret formodning for svindel – var risiko for, at en svindel kunne foregå, uden at Skat umiddelbart ville opdage det«, lyder advokatundersøgelsens sammenfatning af rapporten til Skatteministeriets top i 2010.

Peter Loft nedsatte en arbejdsgruppe til at følge op på de kritiske advarsler. Undersøgerne mener, at Peter Loft på det tidspunkt gjorde »tilstrækkeligt«.