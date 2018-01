Snart får ghettoen sin egen fattigmands Turning Torso Mens Lars Løkke vil rive ghettoer ned, går svenskerne en anden vej. I Rosengård opfører man et tårn, som skal få de slidte boligblokke til at hænge sammen med resten af Malmø.

En masse billeder flimrer gennem mit hoved, mens vi kører ud ad den brede Amiralsgata og drejer af mod Rosengård Centrum.

Billeder af brændende biler og knægte, der bombarderer brandmænd og politifolk med sten. Mænd, der i lyset af gadelamper tilbyder narko, fladskærme og skydevåben til alle, der måtte være interesseret. Forældre med fem-seks børn, der skynder sig ind i en opgang og stiger op til deres kakerlakbefængte lejlighed, som de deler med et par andre familier.

Og billeder af alvorlige mænd i sort tøj, som bærer kisten med 16-årige Ahmed Obaid, som for et år siden blev skudt flere gange i hovedet ved et busstoppested lige her på Amiralsgatan. Ahmed Obaid, der tænkte på at blive læge.

Sådan ser Rosengård ud i mit hoved. Et farligt sted. En kæmpestor ghetto midt i Malmø. Bortset fra, at man i Sverige ikke bruger ordet ’ghetto’. Her er det et område for ’socialt udsatte’.

Jeg triller således ind på den halvtomme parkeringsplads foran centret med en vis uro i kroppen. Beboerne er sikkert heller ikke begejstrede for pressefolk. Vi kommer jo hele tiden rendende for at male videre på det trøstesløse billede af Rosengård.

En ung kvinde bag rattet i en guldfarvet VW Polo af ældre dato svinger ind i båsen ved siden af os. Jeg spørger, hvad hun synes om at bo i Rosengård?

»For at være helt ærlig, så kan jeg ikke lide det. Der er for meget ballade«, svarer kvinden, der hedder Diana Ismaej. »Jeg har flere gange hørt skud om natten«.

Hun har kun boet her et halvt år. Det var ikke til at finde lejlighed andre steder. Men hun vil under ingen omstændigheder stifte familie i Rosengård, sværger hun.

»Det er ikke et godt sted for børn at vokse op. Så nej, jeg vil ikke blive boende«, siger Diana Ismaej, hvorefter hun sænker hovedet og forsvinder ind i sin mobiltelefon.

Vi vender os om mod en ikke ret høj kvinde i rød dunjakke, der har stået og ventet på os ved indgangen til City Gross. Hun har grå striber i sit sorte hår.

Det er Zarina Izmagiq. Hun er født i Indien, men blev adopteret af et svensk par, da hun var tre år. Det er 32 år siden, regner hun sig frem til. Zarina vil gerne vise os rundt. Det går hurtigt op for os, at hun er ret glad for Rosengård, hvor hun har boet de seneste otte år.

Hun bor i en fireværelses lejlighed i den del af området, der hedder Törnrosen, nogle hundrede meter længere mod vest. Fra sin altan kan hun se ned på det sted, hvor man snart går i gang med at bygge et tårn. Et tårn, som faktisk er årsagen til, at vi er kørt over broen til Malmø.

Så lyder der et brag

Man kalder tårnet for Culture Casbah. Ordet 'casbah' er hentet fra en gammel fæstning i Algeriet. Det er noget, man kalder de labyrintiske bydele i traditionelle arabiske byer.

Vi taler om 22 etager med kontorer, butikker og lejligheder. Men det bliver mere end bare et tårn. På begge sider af den nye skyskraber skal lavere bygninger med 200 lækre lejligheder slynge sig ind mellem de eksisterende boligblokke. Som en organisk struktur i et landskab af betonklodser. Alt sammen tegnet af den danske arkitekt Lene Tranberg.

Et vigtigt led i milliardprojektet er en togstation, som Malmøs borgmester om et par uger tager første spadestik til. Allerede om et års tid kan man komme ind til centrum på et par minutter.

»Målet er, at Rosengård skal være en tryg, eftertragtet og central del af Malmø«, proklamerer det nyetablerede boligselskab, der skal virkeliggøre Culture Casbah.

På den anden side af Øresund har statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin nytårstale varslet en mere brutal linje i kampen mod det, vi kalder parallelsamfund.

»Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op og rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder«, sagde Løkke.

Jeg er taget til Malmø for at blive klogere på, hvad svenskerne har gang i.

Nu fører Zarina Izmagiq os forbi indkøbscentret med alle dets guldsmede, vekselbutikker, frisører, grønthandlere og orientalske supermarkeder og videre ind mellem nogle høje, grågule boligblokke. Til den del af Rosengård, der har fået navnet Herrgården.

»Folk trives her«, siger Zarina.

»Men en del føler også, at her er mange krav og meget kontrol. Sverige er ikke, hvad de regnede med. Integration er vigtig, men svenskerne må også hjælpe til og ikke bare være mistroiske. Jeg har selv haft svært ved at blive accepteret«.

Herrgården har ry som det hårdeste hjørne af Rosengård. Men lige nu, hvor vintersolen skinner ned mellem blokkene, virker her stille og roligt. Vi standser og kigger på en legeplads og et farvestrålende vægmaleri af en muskuløs mand, der løfter håndvægte.

Så lyder der et brag. Jeg farer sammen. Var det et skud?

Nej, nej, det er bare nogle drenge, der har smidt et kanonslag efter os. De dukker sig fnisende oppe på en altan på anden sal. Velkommen til Rosengård.

De vil gerne have os væk

Vi behøver ikke tale med ret mange beboere i Rosengård for at finde ud af, at de færreste har hørt om om tårnet og de nye boliger, man har tænkt sig at opføre midt i deres kvarter. Informationen har mildest talt været sparsom. Og udelukkende på svensk, fortæller Zarina.

Selv har hun mailet direkte til politikere og Malmøs store almennyttige boligselskab MKB for at blive klogere. Uden det store held.

»De mener, at Culture Casbah skal være et forbillede for hele landet. Men jeg har været meget bekymret for, hvad der skulle ske«, siger hun.

MKB har ejet det meste af Rosengård, men solgte sidste år 1.660 lejligheder til det nystiftede selskab Rosengård Fastigheter AB. Pris: cirka en milliard svenske kroner. MKB udgør selv en fjerdedel af det nye selskab, som desuden består af tre private boligselskaber, der også ejer en fjerdedel hver.

Ud over at opføre Culture Casbah er det tanken – hen ad vejen – at renovere de eksisterende boligblokke, som der ikke er gjort meget ved, siden de blev opført i 60'erne og 70'erne. Zarina bor i en af de 1.660 lejligheder, der pludselig har fået ny ejer.

»Hvad kommer der til at ske?«, spørger hun ud i luften, mens vi traver rundt i Herrgården. »Hvor høj bliver huslejen? Selv hvis de bare sætter lejen lidt op, er jeg nødt til at flytte ...«.

Hun måtte opgive sit datalogistudie, fordi hun psykisk gik ned med flaget. Det havde noget at gøre med manden, hun var gift og havde to børn med. Nu bor hun alene med datteren og sønnen på ni og ti år og regner med snart at komme på invalidepension.

Måske går det hele ud på, at få de nuværende beboere til at flytte fra Rosengård, funderer Zarina.

»Man vil have folk ind med lidt flere penge og mere svensk baggrund. Jeg synes, det er meget fint at blande folk, men ... Man kan mærke, at de gerne vil have os væk«.

At rive ned løser ikke problemet

Det passer ikke, at det handler om at få de nuværende beboere til at flytte, insisterer Katrin Stjernfeldt Jammeh, som er Malmøs socialdemokratiske borgmester og en af dem, der har knoklet mest ihærdigt for at gøre Culture Casbah til virkelighed.

Jeg har taget elevatoren op til hendes rummelige hjørnekontor på syvende etage i rådhuset. Her er en prægtig udsigt over Malmø, men kontoret vender sådan, at man ikke kan se Rosengård. Det tager ellers kun syv minutter, lige hen ad Amiralsgatan, at cykle derhen, oplyser Katrin Stjernfeldt Jammeh.

»Det er meget tæt på. Men samtidig er der noget ved det fysiske miljø i Rosengård, som giver en følelsen af, at man forlader centrum. Det er jo en forstad, der ligger i centrum«.

For hende handler Culture Casbah om at bygge bro mellem Malmø og Rosengård. Skabe en hel by.

Nu har kommunen i det ene årti efter det andet »pumpet hundredvis af millioner« i alskens sociale projekter, som ganske vist har løftet mange mennesker ud af arbejdsløshed og anden elendighed.

»Men når man har fået et job, er man flyttet fra Rosengård«, siger Katrin Stjernfeldt Jammeh. »Individerne flytter. Og så pumper vi yderligere millioner ind. Vi har ikke fået en varig ændring af strukturen«.

Når Culture Casbah kommer, behøver folk ikke længere flytte væk, i det øjeblik de får mere luft under vingerne. De kan flytte til noget bedre i det samme område. Noget mere tillokkende.

På længere sigt er det også ambitionen at få folk udefra til at flytte til det nye kvarter i Rosengård. På arkitekternes fremtidstegninger ser det virkelig lovende ud. Med hyggelige haver og næsten udelukkende befolket af mennesker med lys hud.

De nye lejligheder bliver vel dyrere end de eksisterende?

»Absolut. Alt nyt er dyrt«, bekræfter borgmesteren.

Bliver de gamle lejligheder også dyrere?

Katrin Stjernfeldt Jammeh sukker, inden hun siger:

»Altså, det er klart, at hvis området bliver mere attraktivt på lang sigt, så påvirker det jo markedspriserne generelt«.

Det lyder ikke så attraktivt for dem, der ikke har råd til at betale højere husleje?

»Nej, men det handler ikke om at sætte lejen op for dem, der allerede bor der. Det er slet ikke ambitionen. Man renoverer kun vinduer og rørføring og den slags, mens lejerne stadig er der. Det vil ikke for alvor få lejen til at stige«.

Hvad synes du om, at man i Danmark vil rive ghettoer ned?

»At rive den slags områder ned i Sverige ville være et enormt spild af ressourcer, for vi har brug for de boliger. Og de er fuldt funktionsdygtige«, siger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

»De trænger bare til at blive renoveret. Og der er brug for at udstyre områderne med butikker og virksomheder. River man dem ned, vil man stå med en masse mennesker, der ikke har råd til at flytte ind i nybyggede boliger. Det løser ligesom ikke problemet«.

Da jeg senere stiller samme spørgsmål til Petra Sörling – temmelig nytiltrådt direktør i Rosengård Fastigheter AB og dermed ansvarlig for byggeriet af Culture Casbah – lyder svaret sådan her:

»Ja, der er virkelig stor forskel på Danmark og Sverige. I taler om at rive huse ned, mens vi arbejder på at nedrive fordomme«.

Rosengård er slet ikke Sverige

I udkanten af Herrgården løber fire drenge rundt og spiller fodbold. De har bosniske rødder. En af dem trækker sig ud på sidelinjen med en forklaring om, at hans tunge vinterstøvler beklageligvis ikke egner sig til fodbold.

Er jeg for resten klar over, at fodboldhelten Zlatan Ibrahimović også har bosnisk blod i årerne, forhører han sig? Jo, nikker jeg. Selvfølgelig kender jeg lidt til Rosengårds største – og muligvis eneste – verdensberømthed.

»Han er godt nok halvt kroatisk, men alligevel ...«, siger drengen, der fylder 12 til oktober og har lysegrå øjne. Hans navn er Semir Cahut.

For et par måneder siden flyttede Semir Cahut med sine forældre fra Rosengård til et af Malmøs mere rolige kvarterer. Han flyttede også skole. Der var for meget ballade her i Rosengård, forklarer Semir. Skyderier og den slags.

»Men jeg kunne godt lide at bo her. Det var helt okay. Og jeg savner mine venner ...«. Han nikker ud mod fodboldspillerne. »Og min farmor bor også stadig lige derhenne«.

Det er drenge som dem her, man burde satse alt på, mener Lars Åberg, der er journalist og forfatter. I sin seneste bog ’Framtidsstaden’ dissekerer han nådesløst sin fødeby Malmø, hvor han har haft sin gang igennem cirka 60 år.

Lars Åberg kan i og for sig godt lide ideen om at bygge Culture Casbah. Der er hårdt brug for nye boliger i Malmø. Og hvorfor ikke prøve noget nyt, når nu alle hidtidige forsøg på at gøre Rosengård til en del af Sverige er slået fejl.

Men der er et mere presserende problem, mener han: Skolerne.

»Der går ikke længere børn i Rosengårds skoler, som taler svensk derhjemme. Det er egentlig et meget større fremtidsproblem end boligerne«, siger Lars Åberg i telefonen fra Stockholm, hvor han flyttede op for tre år siden.

Faktisk kan man sige, at børnene i Rosengård slet ikke bor i Sverige. De lever et sted, hvor svenskerne er de fremmede. Og hvor Sverige kun perifert er til stede i skikkelse af socialarbejdere, politifolk, sikkerhedsvagter og lærere. Bortset fra, at lærerne lige nu flygter i stimer fra skolerne.

Og hvad med de kommende lejligheder i Culture Casbah? Lars Åberg tvivler på, at pengestærke folk fra andre dele af Malmø vil flytte til Rosengård. Hvis de har råd til en dyr lejlighed, vil de hellere bo tættere på Øresund, tror han.

Så det ender nok med, at man må leje de nye boliger ud til det normale Rosengård-klientel, forudser Lars Åberg. Med massivt huslejetilskud fra kommunen.