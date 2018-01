Flere partier kritiserer Henrik Sass Larsens boykot af pressen Flere partier mener, at Socialdemokratiets grupperformands månedlange boykot af medierne er uforenelig med hans post og ansvar som gruppeformand og folkevalgt.

S-gruppeformand Henrik Sass Larsen bliver mødt med hård kritik fra et bredt udsnit af Folketingets øvrige gruppeformænd.

Sass Larsen har besluttet ikke at stille op til interviews mere end én gang i kvartalet, fordi han oplever, at det er svært at komme ud med sine budskaber i etablerede medier, som i hans optik ikke giver plads til nuancer.

Men den tilgang er noget pjat og direkte uforenelig med det ansvar, som Sass Larsen har som gruppeformand, lyder kritikken fra flere partier.

»Vi skal ikke stille op til hvad som helst eller være til rådighed på alle tider af døgnet, men vi har en klar forpligtelse til at forklare os over for offentligheden og stå på mål for det, vi beslutter«, siger SF’s gruppeformand, Jacob Mark.

Samme toner lyder fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup:

»Jeg mener grundlæggende, at når medierne kontakter én, stiller man op, medmindre man er i møde eller har andet privat«.

I sidste ende er det også et demokratisk problem

Mette Abildgaard, Konservatives gruppeformand, kalder Henrik Sass Larsens tilgang for uforenelig med den post og det ansvar, han er tildelt.

»Som gruppeformand er man talsperson for en hel folketingsgruppe, som træffer beslutninger, der berører danskerne hverdag, og der følger et stort ansvar med den post. Det ansvar indebærer, at man stiller sig til rådighed, når etablerede medier sætter kritisk fokus på partiets politik. Jeg mener ikke, at det er foreneligt med rollen som gruppeformand, hvis man i længere perioder boykotter den fri presse og ikke ønsker at udtale sig. I sidste ende er det også et demokratisk problem«, siger hun.

Enighed om mediekritik

Gruppeformændene i SF, K, LA og DF er alle enige i, at det er svært at komme igennem med sine budskaber i medierne, og at pressen i for mange tilfælde ikke giver plads til nødvendige nuancer. Men det retfærdiggør ikke en boykot af medierne:

»Jeg deler hans pointe om, at det kan være svært at komme igennem med politiske budskaber i medierne, men at sige, at man ikke vil tale med medierne i op til tre måneder, det er noget pjat. Det er vi nødt til. Vi er nødt til at være tilgængelige, det er en del af folkestyret. At medierne kan dreje en ting i en skæv retning, gør jo ikke, at jeg ikke skal snakke med medierne«, siger Peter Skaarup.

Man skal passe på med, hvordan man moraliserer over andre politikere Henrik Sass Larsen

SF’s Jacob Mark advarer mod en tendens i retning af den gamle partipresse.

»Selv om jeg også ofte kunne ønske mig en mere konstruktiv politisk debat i de etablerede medier, er de helt nødvendige, fordi de er uafhængige og fungerer som vagtværn, der kan stille politikerne de nødvendige og kritiske spørgsmål, som skal stilles i et åbent demokrati. Hvis politikerne boykotter dem, har vi ingen garanti for kritisk journalistik, og så kunne man lige så godt gå tilbage til partipressen«, uddyber Jacob Mark.

Gruppeformand i Liberal Alliance Leif Mikkelsen forklarer, at han selv har oplevet, at medier fordrejer ting og peger på denne uges fokus på den del af Liberal Alliances bagland, som er kritisk over for partiledelsen.

Men, understreger han: »Det kan ikke føre til, at man ikke vil medvirke eller udtale sig til medierne. Så må man påpege, at det er skævt eller gøre folk opmærksom på, at en historie er skævvredet. At lukke om sig og sit parti, det kan et demokrati jo ikke leve af«.

Til Politiken erklærer Henrik Sass Larsen sig uenig i kritikken.

»Man skal passe på med, hvordan man moraliserer over andre politikere. Det er mit gode råd til dem«.

»Man har ikke ytringspligt nogen steder«, understreger Sass Larsen.