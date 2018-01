Forældre frygter listekaos, mens de venter på en institutionsplads i København Forældre med børn på venteliste til en daginstitution er bange for at ryge bag i køen, når et nyt system for pladsanvisning indføres. Kommunen lover at booke i forvejen, men er sparsom med information.

De københavnske forældre skal sætte sig ind i et nyt system, når de søger daginstitutionsplads til deres børn.

Det nye system afskaffer ventelisterne og indfører i stedet et bookingsystem, som kommunen sammenligner med det, man kender fra, når man bestiller en flybillet.

Systemet går i luften i sensommeren 2018 og har betydning for alle nybagte københavnske forældre, der for tiden skriver deres børn op til en kommunal pasningsordning, og for forældrene til de omkring 6.350 børn, der allerede står på ventelisterne.

En af de forældre er Esben Kolind, der bor i den sydlige del af Islands Brygge.

Han er far til Tobias, der er knap 1 år gammel og står på venteliste til Børnehuset Nokken 50 meter fra familiens bopæl.

»Det har han gjort, siden han var 4 måneder – som de nuværende regler foreskriver«, siger Esben Kolind.

Han forklarer, at de flyttede til området, vel vidende at der kun er én institution tæt på, og at de nok skal vente, til Tobias er 2 år, før han kan få en plads. Det betyder, at de skal vente 1 år mere fra nu. Altså efter de gamle regler.

»Men hvad sker der, når de nye regler træder i kraft? Ryger vi så bare ned i bunken af ansøgere igen?«, vil Esben Kolind gerne vide.

Det nye system blev offentliggjort i november sidste år, hvor tidligere børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) i første omgang lovede her i avisen, at der vil blive taget hånd om alle, der står på venteliste i overgangsperioden, så de vil beholde deres anciennitet. Og det var Esben Kolind glad for.

Det er, som om man i svaret slet ikke forholder sig til de børn, der står på ventelisten Esben Kolind, far til Tobias på 1 år

Vi regnede med en plads

Men så måtte kommunen erkende, at det løfte ikke kunne holdes. Ventelisterne forsvinder helt, lød det fra forvaltningen for knap en måned siden.

»Det er jo dybt uretfærdigt, hvis alle de ventende forældre pludselig skal starte forfra. Det er folk, som har planlagt langt ud i fremtiden, og hvis barns institution har stor indflydelse på job og bopæl. Det er en ikke ubetydelig årsag til, at vi flyttede hertil for et halvt år siden, at vi regner med at få plads til Tobias i Nokken, som ligger 50 meter herfra«, siger Esben Kolind.

Heller ikke daginstitutionerne kan hjælpe forældrene med, hvordan de skal forberede sig til det nye system:

»Vi har ikke fået så meget information om det endnu, men forventer at høre mere, inden det træder i kraft«, siger Henrik Skov Hansen, som er pædagogisk leder i den integrerede institution Børnehuset Nokken, hvor Esben Kolinds søn er et af omkring 120 børn, som står på venteliste.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den nytiltrådte børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (V).

Men Lasse Elsman, centerchef hos Børne- og Ungdomsforvaltningen i København, siger i et skriftligt svar til Politiken: »I perioden op til overgangen til ’book en plads’ forventer pladsanvisningen at anvise ca. 7-9 mdr. ud i fremtiden«.

Normalt anviser man kun 14-60 dage ud i fremtiden.