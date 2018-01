»Det sværeste er at tolke for alvorligt syge børn« I Odense underviser det offentlige – for første gang – sundhedsvæsnets tolke. Batool Kamil er en af dem.

Batool Kamil har været tolk ved en konsultation, hvor hun begyndte at græde.

»Jeg har skullet give en mor den information, at hendes barn ikke ville overleve, og der kunne jeg ikke holde følelserne tilbage. Det sværeste er at tolke for alvorligt syge børn«, siger hun.

Batool Kamil kom til Danmark, da hun var 2 år. Hun har studeret mellemøstlige sprog i Kairo og har siden tolket i det danske sundhedsvæsen i 13 år. I 2013 modtog hun Dagens Medicins Lighedsprisen for sit arbejde.

Men det er langtfra alle tolke i sundhedsvæsnet, der er tilnærmelsesvis lige så dygtige. Det siger Morten Sodemann, professor og overlæge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, som i årevis har talt i offentligheden om problemer med for dårlige tolke.

»Vi har lige lavet en undersøgelse af arabiske tolke, hvor lige over 40 procent enten ikke var gode til dansk eller arabisk eller begge dele«, siger han. »Og disse tolke skal altså tolke inden for 127 lægefaglige specialer, så det er vildt komplekst. Jeg mener, vi i sundhedsvæsnet selv bør være med til at uddanne de tolke, vi bruger«.

Indtil nu har sundhedsvæsnet hverken tilbudt uddannelse eller certificering af tolke.

Regionerne køber tolkebistand af private bureauer, og det er bureauernes ansvar, at tolkene har de nødvendige kvalifikationer. Men det har de ikke altid.

Derfor har Sodemann sammen med en kollega, sygeplejerske Dorthe Nielsen, stået i spidsen for et pilotprojekt i Region Syddanmark, hvor et hold tolke for første gang har gennemført et kursus i offentligt regi. 150 tolke skal igennem kurset. Batool Kamil var blandt de første.

»Som tolke arbejder vi meget alene. Vi har tavshedspligt, og vi gør det allesammen på vores egen måde og har kun lidt erfaringsudveksling. Så alene det at blive sat sammen og høre, hvordan de andre arbejder, har været værdifuldt. Kurset har været fantastisk godt«, siger hun.

Tolkene er blevet undervist seks gange, tre timer hver gang. De har lært om etik og teknik for tolke, basal anatomi og fysiologi og om særlige udfordringer ved traumatiserede patienter. Og så har de fået undervisning i, hvordan man tolker i den svære samtale.

»Sygeplejersken bad os om at tænke over, hvad det er ved den svære samtale, vi kan være bange for. Hvad det er, der er ubehageligt? For når du har den bevidsthed, bliver det nemmere at gennemføre samtalen«, siger Batool Kamil.

Morten Sodemann har selv undervist på kurset. En af de store fordele er, at han og kollegerne gennem mødet med tolkene får en forståelse for deres arbejde, som kan forbedre kvaliteten af mødet mellem læge, patient og tolk, siger han.

»Nogle af tolkene fortalte, at de oplever det som meget ubehageligt at sidde i venteværelset med patienterne, som nogle gange beder dem om at kigge på skattepapirer, nu de alligevel er der, eller er kede af det og vil snakke. Det har jeg aldrig tænkt på som et problem. Andre fortæller, at vi læger er for dårligt klædt på til tolkede samtaler. Vi mangler redskaber«.

I finanslovsaftalen står, at regeringen i år vil arbejde for at få lavet en certificering af tolke i sundhedsvæsnet. Sådan set en fin idé, siger Morten Sodemann.

»Men det virker lidt omvendt. Burde vi ikke uddanne dem først?«.