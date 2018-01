Det begyndte med et par videoer delt via Messenger: Sådan endte over 1.000 unge med at være sigtet for at dele børneporno

Der er fundet 1.005 sager under efterforskningen af to videoklip og et foto, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder . Det viser sig, at delingen af billederne især er sket i hovedstadsregionen.

SIGTELSERNE Der er fundet 1.005 sager under efterforskningen af to videoklip og et foto, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder. Det viser sig, at delingen af billederne især er sket i hovedstadsregionen. Nordjyllands Politi: 55 sager

1 sag Udrejst af Danmark: 4 personer De sigtes alle for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om spredning af børneporno. Vis mere Motiverne er af seksuel karakter. De er blevet delt mellem et stort antal unge. Nogle har videresendt dem enkelte gange. Andre har trykket send mange flere gange Og derfor er der nu rejst sigtelser mod en lang række personer, der har delt billeder af personer over 15 år. Optagelserne stammer fra 2016, hvor en nordsjællandsk pige ved et par lejligheder blev filmet i samkvem med drenge. Det er de optagelser, der har spredt sig og nu ført til et stort antal sigtelser. Der er rejst i alt 1.005 sager. Det hele begyndte ifølge politiet, da Facebook blev advaret om, at to videoer og et foto af personer under 18 år, men over 15 år, deles på det sociale medies Messenger-beskeder. Det amerikanske firma gik til myndighederne, og advarslen nåede via Europol frem til politiet i Danmark. Billederne deltes vidt og bredt, viser det sig. Nogle sender dem videre til et par venner. Andre til rigtigt mange venner. Og dermed gør de sig ifølge sigtelserne skyldige i deling af børneporno. Kan straffes for børneporno Sammen med Det Nationale Cybercrimecenter går politiet i gang med at efterforske sagerne. De falder ind under paragraf 235 i straffeloven, der handler om udbredelse af børneporno: Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil to år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil seks år. Nu er en lang række unge indkaldt til afhøringer via e-Boks. Er det under 18 år og ikke myndige, så går indkaldelsen til afhøring til forældrene. Det ender på straffeattesten En sag fra september viser, hvad følgerne kan blive: En 16-årig dreng havde delt et foto af sin forhenværende kæreste. Otte nåede at se fotografiet, inden han slettede det efter et kvarters tid. Da han var meget ung på gerningstidspunktet, takserede Retten i Odense forbrydelsen til 30 dages betinget fængsel. Men med en dom for distribution af børneporno følger uanset straffens størrelse også en anmærkning i straffeattesten. Den vil fremgå i flere år og dermed blandt andet hindre adgangen til en række jobs og også få betydning for adgangen for eksempel USA.