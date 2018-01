Politiet: Massesigtelser af unge skal statuere et eksempel

Det er ikke sikkert, man forstår alvoren, når man er 15 år, og musikken spiller.

Men det er meget alvorligt og har store konsekvenser, når man deler noget på nettet, der er seksuelt krænkende, hvor deltagerne er under 18.

Det forklarer Politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands politi.

»Vi håber meget, at det her vil have en opdragende effekt og statuere et eksempel«, siger han om sagen.

Nordsjællands Politi begynder i dag at tage kontakt til kredsens 286 ud af 1.005 unge, der skal sigtes i en sag, politiet kalder Umbrella.

Det drejer sig om to videoklip og et billede med seksuelt indhold, som er blevet delt i hele landet. De to unge i materialet er selv fra Nordsjælland og var på tidspunktet for optagelsen 15 år.

Materialet blev delt via Facebooks chat-platform Messenger. Facebook fik en anmeldelse, som de videregav til de amerikanske myndigheder, der via Europol har videregivet informationer til dansk politi.

Henrik Gunst håber, at sagen her vil have en forebyggende effekt fremover:

»Der er ikke nogen undskyldning for det her, men de unge mennesker har angiveligt ikke et kriminelt forsæt«, siger han.

Delt mange gange

Mens de unge, der har delt materialet, både er over og under 18 år, er der nogle, der kun har delt det få gange, mens andre har delt det op til flere hundrede gange.

I straframmen for paragraf 235, som handler om distribution af børneporno, indgår fængselsstraf, men Henrik Gunst vil ikke udtale sig om, hvordan de unge står til at skulle straffes, hvis de kendes skyldige.

»Det afhænger af grovheden, antallet af delinger og deres egen alder«, siger Henrik Gunst, som understreger de alvorlige konsekvenser:

»Det kommer i din børneattest. Du risikerer ikke at kunne få indrejsetilladelse i USA. Det kan godt være, det kun står i børneattesten i 10 år, men man vil altid kunne finde tilbage til den. Og det er alt fra spejderledere til svømmelærere, politifolk og lærere, der kan have brug for en børneattest«.

Henrik Gunst håber, at unge vil tage ved lære, tænke sig om og anmelde det, hvis de modtager noget på nettet eller ser noget, der kan være krænkende, har deltagere under 18 år, eller som ikke har aktørernes accept:

»Det kan være billeder eller videoer, som enten krænker blufærdigheden eller er børneporno og som bliver lagt ud uden den andens accept. Det kan være nogen, der læger et billede ud af sin kæreste i en mere eller mindre spektakulær stilling – og med eller uden tøj«.

Ros fra børneorganisation

Psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet mener, at sigtelserne vil have en afskrækkende effekt. Politiet har døbt sagen Umbrella-sagen.

»Der er ros til politiet for at prioritere denne sag så højt. Både af hensyn til de konkrete ofre og især for den oplysende og præventive effekt, som denne koordinerede politiaktion må forventes at få«, siger han til Ritzau.

Kuno Sørensen mener, at det er vigtigt, at sagerne nu fører til konsekvenser.

»Det er helt tydeligt, at det fokus, der har været på, at deling skader ofrene, har medvirket til en begyndende holdningsændring«.

»Men den aktion, som nu starter, er så vigtig, fordi den understreger alvoren i det. Også alvoren for dem der deler det«, siger han til Ritzau.