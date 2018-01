Unge efter massesigtelse: »Jeg har sympati for dem, det går udover. Men man er også selv lidt ude om det« Politiet håber, at sigtelsen af 1000 unge for deling af en sexvideo vil statuere et eksempel. Men på produktionsskolen KUBA tviver eleverne på, at den historisk store sag vil flytte det store.

Musikken fylder rummet, stoffer skæres til, mens skuldrene går i takt med rytmerne. Der grines, og en elev bryder ud i spontan dans, som får en af pigerne til at slå en høj latter op.

SIGTELSERNE Der er fundet 1.005 sager under efterforskningen af to videoklip og et foto, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder. Det viser sig, at delingen af billederne især er sket i hovedstadsregionen. Nordjyllands Politi: 55 sager

55 sager Østjyllands Politi: 77 sager

77 sager Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager

62 sager Sydøstjyllands Politi: 50 sager

50 sager Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager

35 sager Fyns Politi: 34 sager

34 sager Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager

47 sager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager

20 sager Nordsjællands Politi: 286 sager

286 sager Københavns Vestegns Politi: 151 sager

151 sager Københavns Politi: 183 sager

183 sager Grønlands Politi: 1 sag

1 sag Udrejst af Danmark: 4 personer De sigtes alle for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om spredning af børneporno. Vis mere

Eleverne taler med hinanden om det meste, men ingen om den historiske store sag, der her til formiddag har ramt alle danske medier.

Flere end 1.000 unge er sigtet for at dele en sexvideo af en 15-årig pige. De 800 er drenge, mens resten er piger. Alle risikerer at blive dømt for at have delt børneporno.

Det er tragisk, at de her film deles. Men jeg er vokset op i en tid, hvor jeg ved, at hvis du ikke vil have noget ud på nettet, skal du slet ikke lave det. Loke Owusu-Ansah

Aldrig før er så mange unge blevet sigtet i en sag om deling af intimt materiale. Politiet peger på - og endnu flere håber sikkert - at sagen vil sende et klart signal til omverden om, at delingerne er uacceptable og kan få alvorlige konsekvenser.

Men på tekstilværkstedet på produktionsskolen KUBA i København er de unge ikke sikre på, at sagen vil få så vidtrækkende konsekvenser. De er alle rystede over historien, siger de, men samtidig splittede.

Selvfølgelig er det uacceptabelt at dele intime videoer, og jo, verden ville være et bedre sted, hvis folk kunne lave private optagelser med kæresten uden at bekymre sig om, at alle så med - men sådan er verden bare ikke.

»Det er tragisk, at de her film deles. Men jeg er vokset op i en tid, hvor jeg ved, at hvis du ikke vil have noget ud på nettet, skal du slet ikke lave det. Sådan fungerer det«, siger 19-årige Loke Owusu-Ansah og fortsætter:

»Dem, der laver filmen eller tager et billede har et medansvar. Jeg har sympati for dem, det går udover. Men man er også selv lidt ude om det«.

De unges virkelighed

Sådan er det bare. Det er måske en kynisk betragtning - og en bebrejdelse af offeret med det mere mundrette engelske begreb victim blaming - som nok vil falde mange for brystet. Men blandt eleverne på tekstilværkstedet er det en udpræget holdning.

Det er grundlæggende respektløst at dele intimt materiale af andre. Men der vil altid være gode mennesker og så røvhuller. Dominika Lis

Zahra Gheribawi deler synspunktet. Hun er 20 år, picering i læben og omvendt kasket.

»Om du vil det eller ej, har du en del af ansvaret, hvis du laver sådan nogle film. Men hvis der er tale om, at du deler børneporno, skal du selvfølgelig straffes benhårdt«, siger Zahra Gheribawi.

Knap så uforbeholden er den jævnaldrende Dominika Lis. Hun har blandede følelser om sagen, men nærer som sine medstuderende også sympati for de sigtede.

»Det er grundlæggende respektløst at dele intimt materiale af andre. Men der vil altid være gode mennesker og så røvhuller«, siger Dominika Lis.

Hvem er de så - altså røvhullerne? Svaret faldet prompte blandt eleverne: Dem, der deler.

Svaret virker uforeneligt med den betragtning, at vedkommende selv bærer et ansvar, når de foreviger et intimt øjeblik med en anden. Til gengæld står de alle på mål for deres holdninger.

»Jeg kunne godt selv finde på at tage et intimt billede, men jeg ville være risikoen bevidst. Det er en del af spillet«, siger Loke Owusu-Ansah.

Hvis det pludselig florerer mellem tusindvis af venner, bekendte og fremmede mennesker. Vil du så bare acceptere det som dit eget ansvar?

»Ja, hvis jeg havde indvilget i at tage billedet. Men det er nemt at sige nu, og har nok noget at gøre med, at jeg er en fyr. Jeg kan sagtens forstå, at det er hårdere for kvinder med hele den her slutshaming-kultur, vi har. Det vil alt andet lige være nemmere for drenge«.