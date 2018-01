Organisationer: Hele miljøområdet vil lide under styrelsens flytning til Odense Fagforeninger og Danmarks Naturfredningsforening forventer, at videnstabet bliver enormt og vil ramme hele miljøområdet, når styrelsen flytter til Odense. Miljøministeren mener ikke, det vil blive så grelt.

Tabet af viden og kompetencer bliver enormt, og det vil i alvorlig grad svække hele miljøområdet. Sådan lyder det fra Dansk Magisterforening og Ingeniørforeningen (IDA), som tilsammen repræsenterer cirka to-tredjedele af de 440 ansatte i Miljøstyrelsen, som nu skal flyttes til Odense.

»Det her handler ikke udelukkende om, at man skal have ondt af de ansatte i Miljøstyrelsen. Det handler om et meget væsentligt område, miljøområdet, som har betydning for os alle sammen, men som nu kommer til at blive lagt ned i en periode«, siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Udflytningen af Miljøstyrelsen er den største enkeltstående flytning af arbejdspladser i regeringens anden runde.

Flyttekasserne flød i forvejen

Styrelsen sendes til Odense efter en række i forvejen tumultariske år med organisationsændringer, flytninger og navneændring. For bare et år siden blev der oprettet en ny Miljøstyrelse, da den gamle miljøstyrelse og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning blev lagt sammen. I de nye lokaliteter var receptionen lige blevet færdig.

Derfor kom det som et granatchok, at regeringen nu har valgt at flytte Miljøstyrelsen fra København til Odense. Organisationen er så berørt, at ingen i hverken ledelsen eller blandt tillidsfolkene er klar til at udtale sig onsdag.

»Det er et politisk valg at sige, at man kan tåle videnstabet inden for miljøområdet. Det er et rigtig ærgerligt valg, for det, de laver, er tilsyn med forurenende virksomheder, kommunal affaldshåndtering og kontrol af kemiske stoffer i vore produkter. Det er fuldstændig afgørende at have en stor ekspertise og vidensbase inden for det felt, og man sætter nu hele kontrollen på miljøområdet over styr i en periode«, siger Camilla Gregersen.

Der er tale om højt specialiserede og meget eftertragtede ansatte, så fagforeningerne bekymrer sig slet ikke om flere arbejdsløse medlemmer. Bekymringen går på, at det uvægerlige videnstab vil få store konsekvenser for den danske miljøindsats.

Magisterforeningen, som er den største fagforening i Miljøstyrelsen, oplevede ved første udflytningsrunde, at blot 2-3 procent af de berørte medlemmer ville flytte med.

»De er så højt kvalificerede, at de stryger lige ud i andre job«, som Camilla Gregersen bemærker med henvisning til biologer, kemikere og miljøformidlere.

Det samme gør sig gældende for ingeniørerne. Kort efter udmeldingen om den første udflytningsrunde forventede 4 ud af 5 af de berørte ingeniører at skifte stilling. De fleste har hurtigt fundet job i det private erhvervsliv. Ifølge IDA er lønnen i det private cirka 7 procent højere for menige medarbejdere i sammenlignelige stillinger.

»Blandt IDA's folk er der meget lav arbejdsløshed, og der er formodentlig ikke mange at rekruttere af. Rekrutteringsproblemet bliver både aktuelt og akut for Miljøstyrelsen, og de typisk unge og nyuddannede folk, man vil få ind, har måske ikke præcis de kompetencer og i hvert fald ikke den erfaring, som efterspørges«, siger Carsten Eckhart Thomsen, formand for de offentligt ansatte i IDA.

Kan de ikke bare pendle?

Han sammenligner problemet med det, der er overgik Geodatastyrelsen i første udflytningsrunde. Geodatastyrelsen bestod også af højt specialiserede medarbejdere, som fandt arbejde andetsteds. Det fik store konsekvenser for udarbejdelsen af blandt andet søkort, og man er endt med at skulle hente udenlandsk arbejdskraft for at dække behovet.