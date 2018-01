Bilister distraheres af mobiltelefonen: Uopmærksomhed er med til at slå ihjel i trafikken Rådet for Sikker Trafik hilser hårdere straf for mobilbrug i bilen velkommen.

For mange bilister er optaget af alt andet end at køre bil, når de kører bil.

I dag er uopmærksomhed en væsentlig faktor i en stor del af ulykkerne på veje og gader. Sådan behøver det ikke at være, mener Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik:

»Nogle bilister er ikke opmærksomme i trafikken. Men nu kan vi give dem teknologier, der kan gribe ind, når de ikke magter situationen«, siger han.

1.259 2016: 860 Kilde: Danmarks Statistik Vis mere

Regeringen og Dansk Folkeparti vil nu skærpe straffene for at benytte håndholdte mobiler eller andet elektronisk grej under kørselen. Det følger en flerårig indsats for at få befolkningen til at koncentrere sig bag rattet:

»Vi har med målrettet kommunikation med: 'Kør bil, når du kører bil' og fået stor forståelse for og accept af, at uopmærksomhed er en ulykkesfaktor på linje med fart. Det har også skabt grundlag for, at de strammere sanktioner, der nu kommer til at træde i kraft, vil have stor accept i befolkningen«.

Forslag: Afgifter på vigtigt sikkerhedsudstyr skal sænkes

Han er dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik og ser ud over straffene to vigtige muligheder for at gribe ind over for den uopmærksomhed, der skaber så mange farlige situationer og ulykker.

Det giver indlysende en høj risiko, for du kan ikke nå at reagere, hvis der sker noget. Jesper Sølund

Politikerne skal indføre målrette afgiftslettelser på de moderne avancerede bremseassistenter og på systemer, der griber ind og retter bilen op, hvis den er ved at forvilde sig ud over midter- eller rabatlinjerne.

7 pct Er ved at falde i søvn: 7 pct. Hele 57 pct. sidder ofte eller en gang imellem i deres egne tanker, når de kører bil. Kilde: Epinion for Rådet for Sikker Trafik, 1.074 adspurgte. Vis mere

Det kan mindske eller eliminere rigtigt mange af de farlige situationer, der opstår i trafikken, hvis en bilist er optaget af andet end det, der sker lige foran hans bil.

»Vi skal afgiftsfritage mere målrettet«, anbefaler han.

»Det skal være avancerede nødbremser, der ikke kun reagerer på andre biler, men også på andre trafikanter. Avancerede bremsesystemer, der også detekterer fodgængere og cyklister er der fremtid i«, siger Sølund.

Også såkaldte vognbaneassistenter, der griber ind, når bilen er ved at køre af vejen eller ind i den modsatte bane, er vigtige. 7 ud af 10 dem, der mister livet ved bilulykker, omkommer ved frontalkollisioner og eneulykker.

Mobiltelefoner med de seneste versioner af android og iOS kan i dag automatisk sættes til ikke at forstyrre føreren af biler under køreturene. Det kræver blot, at brugerne aktiverer funktionen i mobilernes indstillinger som her hos Apple.

Distraktion går ud over sikkerheden

Kampagner, lovgivning, organisationer og eksperter i årevis har opfordret bilisterne til at lade være med at gøre andet end at koncentrere sig om kørslen, når de sidder bag rattet. Det har givet gode resultater.

Alligevel er det stadigt almindeligt at se bilister, der for eksempel bruger håndholdt mobil eller skriver på skærme, mens de kører.

»Vi taler normalt om forskellige typer af uopmærksomhed. Der er den visuelle distraktion, der sker, når du for eksempel kigger på gps'en eller læser på mobilen. Det giver indlysende en høj risiko, for du kan ikke nå at reagere, hvis der sker noget«, siger Jesper Sølund.

»Det andet er den kognitive distraktion, hvor du får information, du er nødt til at forholde dig til og hvor man er optaget af sine egne tanker. Det påvirker reaktionstiden markant«, mener han.