Løkke er tavs om lån af Skagen-sommerhus, og kvotekongen »har ingenting at fortælle« Statsminister Lars Løkke Rasmussen er indkaldt til samråd i sagen om hans ophold i en kvotekonges sommerhus. Folketinget afventer besked på, om han stiller op.

Statsminister Lars Løkke får snart muligheden for at forklare sig til Folketinget om omstændigheder bag hans lån af et sommerhus med perfekt beliggenhed i midten af Skagen by sidste sommer.

Sommerhuset er ejet af storfiskeren John-Anker Hametner, en af Danmarks største såkaldte kvotekonger, og opholdet var angiveligt en fødselsdagsgave.

Socialdemokraterne, Enhedslisten, Alternativet og SF har nemlig kaldt statsministeren i samråd om sagen.

Som statsminister er han i modsætning til andre ministre ikke forpligtet til at møde op til et samråd, og Statsministeriet ønsker ikke at oplyse over for Politiken, om han gør det. Men Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen »regner da med, at statsministeren stiller op«.

Løkkes forklaring Lars Løkke Rasmussens skriftlige forklaring til Ekstra Bladet, via hans særlige rådgiver »Da jeg fyldte 50 år i 2014, fik jeg blandt andet et gavekort på et sommerhusophold i Skagen, som Sólrun og jeg på grund af travlhed desværre først fik lejlighed til at indløse godt to år senere. Jeg fik fødselsdagsgaven fra en fisker, som vi havde lært at kende, fordi han tidligere på året tog initiativ til at afholde et velgørenhedsarrangement i Thyborøn og derigennem rejste et flot beløb til Løkkefondens arbejde med knægte på kanten«. Ifølge Ekstra Bladet har et lignende, lidt mindre sommerhus i samme område en udlejningspris på 10.810 kroner. Vis mere

Løkke Rasmussen og hans kone boede i huset i uge 28 i 2016, hvor han ifølge Ekstra Bladet blev observeret af flere naboer. Det var kort før forhandlingerne om en fiskeripakke, der blandt andet skulle stække storfiskerne og hjælpe små kystfiskere.

Lars Løkke Rasmussen har efterfølgende via sin særlige rådgiver forklaret, at opholdet var en gave fra John-Anker Hametner, som Løkke modtog i forbindelse med sin 50 års fødselsdag i 2014.

På det tidspunkt var Lars Løkke oppositionsleder og dermed ikke offentligt ansat. Ifølge eksperter frikender det formentlig statsministeren for formelt at have gjort noget ulovligt. Han har ifølge Ekstra Bladet ikke villet svare mundtligt på spørgsmål om sagen.

Venstre fik støtte

Det er langt fra første gang, at kvotekongen forbindes med Venstres topfolk. John-Anker Hametner Larsen holder hvert år et velgørenhedsarrangement med ’torsk, øl og snaps’, hvor overskuddet går til Løkkefonden. Årets torskegilde løber af stablen på søndag i Thyborøn, og statsministeren og hans kone forventes at deltage.

Sammenlagt har kvotekongen samlet 845.841 kroner ind til Lars Løkkes fond ifølge Ekstra Bladet.

John-Anker Hametner Larsen har samtidig tætte økonomiske forbindelser til Venstres fiskeriordfører, Thomas Danielsen.

Som Politiken tidligere har fortalt, har mange storfiskere via en erhvervsforening støttet fiskeriordfærerens valgkamp, heriblandt John-Anker Hametner Larsen. Og kvotekongen har også skudt fire millioner kroner ind i firmaet Daywork ApS, der er delvist ejet af Danielsen.

John-Anker Hametner Larsen ejer ni skibe og omsætter ifølge TV Midtvest for 90 millioner kroner alene i fiskeriet.

Da Politiken ringer for at få et interview, svarer han:

»Jeg har ingenting at fortælle dig«.

Jeg vil gerne spørge dig: Hvorfor forærede du Lars Løkke et sommerhusophold til hans 50 års fødselsdag?

»Nu prøver jeg at sige det en gang mere. Jeg ved ikke, hvordan de siger, de kloge mennesker, du er vant til at tale med, men jeg har den sætning, jeg bruger: Jeg har intet at fortælle dig. Det er sådan, det er - ingen kommentarer«.