Sket i ugen: Ud at se med Flyttemand Lars

Sagt i ugen

Tekstforfatter Sofie Flykt rykkede til forsvar for de statsansatte, der er kede af, at deres arbejdspladser skal flyttes:

»Hvis det er københavneri at have svært ved at skulle opsige sit job eller rykke hele sit liv til en by, man ikke selv har valgt, så er det vel også herreprovensielt ikke bare at flytte med til Polen, når fabrikken outsourcer«. (Twitter)

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) forklarede, at hans sommerhusophold i Skagen var en 50 års fødselsdagsgave fra ’kvotekongen’ John-Anker Hametner i Thyborøn:

»Jeg skammer mig ikke over at kende folk fra Thyborøn«. (Ekstra Bladet)

Den liberale debattør Jarl Cordua om fødselsdagsgaven:

»I princippet er der ikke noget vejen for at modtage et gavekort af flinke mennesker. Problemet opstår, når Løkke i mellemtiden er blevet statsminister og indløser det vel vidende, at giveren samtidig har store økonomiske interesser på spil. Der er faktisk kun ét acceptabelt svar, og det er naturligvis ’nej tak’«. (Berlingske)

Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Syddansk Universitet:

»I alle mulige andre samenhænge ville man jo få associationer, der handler om bestikkelse. På det tidspunkt, hvor han indløser gaven, er han jo øverste beslutningstager i forhold til nogle verserende sager. Det er højst besynderligt og udtryk for ekstremt dårlig dømmekraft«. (Ekstra Bladet)

Politikommissær Henrik Gunst, Nordsjællands Politi, om formålet med at sigte foreløbig 1.004 unge for at have delt en privat sexvideo med en 15-årig pige i hovedrollen på Facebook Messenger:

»Vi håber meget, at det her vil have en opdragende effekt og statuere et eksempel«. (Politiken)

Gymnasieelev Frederikke Malmstrøm, Espergærde Gymnasium, om delte sexoptagelser:

»Det bliver fjernt, fordi det foregår i en skærm og langt væk – ligesom med film«. (Jyllands-Posten)

Gymnasieelev Rasmus Schulz, Espergærde Gymnasium, om samme fænomen:

»Det er jo ikke for nydelsens skyld, at man deler den her. Det er noget, alle snakker om, så for ligesom at kunne snakke med, skal man have set den. Man gør det, fordi andre gør det«. (Jyllands-Posten)

Formand Anne Mette Thorhauge, Medierådet for Børn og Unge, om forskellen på billeddeling før og nu:

»Når man delte et billede tidligere, eksisterede det måske kun i ét eksemplar, som blev vist frem i rygeskuret eller på fodboldbanen bag blokken. men når der i dag bliver sat strøm til den deling, opstår der en netværkseffekt, som giver det et omfang, det ikke fik tidligere. Modsat tidligere skal unge i dag håndtere, at deres handlinger kan få vidtrækkende konsekvenser«. (Politiken)

