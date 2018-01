Løkke undskylder i Thyborøn: »Jeg vil gerne bekende, at jeg er en kæmpe torsk« Lars Løkke Rasmussen drog til Thyborøn for at spise torsk med den såkaldte kvotekonge John-Anker Hametner Larsen. Ingen af dem brød sig om at tale om det sommerhusophold, storfiskeren gav statsministeren i fødselsdagsgave.

Et kvarter inden, det hele begynder, går den slipseløse statsminister rundt i Fiskehallen og hilser på folk. Selv mig hilser Lars Løkke Rasmussen afslappet på, måske fordi han tror, jeg er fisker og stemmer på Venstre.

I hvert fald får han straks et mere træt udtryk i ansigtet, da jeg præsenterer mig som journalist. En af plageånderne, der er rejst hele vejen til Thyborøn for at overvære den nytårskur, han skal have med sin ven John-Anker Hametner Larsen.

Nok bedre kendt som Kvotekongen, fordi han er en af de fiskere, som på forskellig vis har fået fingre i temmelig mange fiskekvoter.

Her på hjemmebanen hedder han ikke Kvotekongen, men bare John-Anker. Lige nu står han udenfor og ryger. Og jo, jeg kan da godt få lov til at spise med, siger han gæstfrit. Selv om der strengt taget er udsolgt til arrangementet. 500 kroner per kuvert.

Man får mere end torsk og Ole Ritter-æblekage for de penge. Primært støtter man de mere eller mindre kæntrede drenge, som statsministeren har sat LøkkeFonden i verden for at hjælpe.

Det er med andre ord en fundraiser. Og det er femte år i træk, den finder sted her i det fine lokale på havnen. Der hænger en jolle under taget, og der står sølvlysestager på bordene.

»Det begyndte med, at jeg fik den her latterlige nytårstorsk af Ekstra Bladet i 2013«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Det fik ham til at afholde en nytårskur, hvor der blev samlet penge ind til fonden. Og da Lars Løkke skrev om det på Facebook, så reagerede John-Anker. Hvorfor skal alting foregå i København, spurgte han. Og tre uger efter tog Lars Løkke så til Thyborøn, hvor der blev samlet dobbelt så mange penge ind som i København.

Siden er den her nytårskur blevet en tradition.

Så længe statsministeren kan sludre løs om torsk og 'drenge med ondt i selvtilliden', går det fint nok. Det er først, da jeg spørger ham, om John-Anker så har stillet et sommerhus til rådighed for ham hvert år siden 2014, at stemningen bliver anstrengt.

»Du ved jo godt, at det var en gave til min 50-års fødselsdag. Og jeg fylder kun 50 hvert halvtredsindstyvende år«, siger han.

Nu er der også dukket et par tv-hold op, og det hele begynder at ligne et pressemøde. Og det er jo ikke på grund af LøkkeFonden, at pressen er rejst helt til Vestjylland.

Det er for at snuse lidt til, hvad det er, Lars Løkke Rasmussen har kørende med John-Anker Hametner.

Er statsministeren mon lovlig venligt stemt over for fiskeriet, fordi John-Anker hvert år samler flere hundrede tusinde kroner ind til fonden og endda har udlånt sit sommerhus i Skagen til Lars Løkke?

Så ulækkert at høre på

Lars Løkke Rasmussen vender sig om mod de rullende kameraer og fortæller, at han altså fik en masse gaver, da han fyldte 50 i 2014. For eksempel gav fire vælgerforeninger i Vestjylland ham også et gavekort til et sommerhusophold.

»Og jeg fik et gavekort til Illums Bolighus«, informerer han.

»Jeg synes, der mangler rigtig mange nuancer i den her sag«, går han videre. »Jeg kan godt se, at billedet, som det er tegnet op, kan se underligt ud. Men der er bare ikke noget underligt ved det«.

Så ridser han igen forløbet op. Nytårstorsken i december 2013. John-Anker, som han på det tidspunkt ikke kendte, der »rakte hånden op« og sagde: Vi vil også lave noget heroppe.

»Jeg har haft en årlig glæde ved at komme herover og se, at mange mennesker møder op og støtter fondens arbejde. For mig er det jo ikke politisk. Det er en anledning til at tale med mennesker, jeg ikke møder hver dag inden for Christiansborgs tykke mure. Der går ikke så mange fiskere rundt inde på Christiansborg ...«.

Han har været glad for at 'få en relation' til John-Anker, siger statsministeren. Han aner ikke, hvad man taler om, når denne Thyborøn-fisker udnævnes til kvotekonge.

»Jeg kan ikke lige genkende, hvordan det hænger sammen. Jeg skammer mig ikke over den relation …«, siger Lars Løkke.

Endnu længere ude er det at insinuere – som det skete på et samråd i Folketinget, forklarer han – at disse såkaldte kvotekonger skulle have nogen som helst indflydelse på Venstres fiskeripolitik.

»Det var så ulækkert at høre på. Fordi det er så forkert!«.

John-Anker er sådan set ligeglad

Nu er der mad. Jeg sætter mig ved et af de lange borde over for et tandlægepar fra Brovst. De har i flere år støttet LøkkeFonden og er kørt hele vejen til Thyborøn for at opleve statsministeren.

Hvad siger I til, at Lars Løkke Rasmussen har boet en uge i John-Ankers sommerhus, kvit og frit?

»Jeg ville da også låne mit sommerhus ud, hvis det stod tomt«, siger manden, der hedder Peter Pein-Lorenzen.

»Jeg synes ærligt talt, den sag er for lille du«, siger min sidemand, som hedder Preben Noer. Han er tidligere fisker og pensioneret uddannelseskonsulent på Fiskeriskolen.

Og det er sådan cirka stemningen her. Ingen her går op i det med sommerhuset, bortset fra os fra pressen, selvfølgelig. Vi er i Venstre-land, og her er man vilde med både Lars Løkke Rasmussen og John-Anker Hametner, ingen tvivl om det.

Foto: Kjeld Hybel Lars Løkke Rasmussen tager for sig af retterne.

Nu går John-Anker på scenen.