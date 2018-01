Ali fik smadret sit bageri: Jeg er bange for, at det næste bliver, at nogen bliver skudt og dræbt

»De er i høj grad tilbageholdende med at tale med os, og de melder sig ikke ind i vores forening. Derfor har vi en fornemmelse af, at beskyttelsespenge er noget, der florerer«, skriver Frank Johnson til Politiken.

Sociolog og forfatter Aydin Soie har kontakt med flere unge mænd med tilknytning til bander som Loyal to Familia (LTF). Det er hans indtryk, at beskyttelsespenge er et problem, der gradvis har vokset sig større i københavnsområdet i løbet af de sidste par år. Bander som LTF har udvidet deres lokalafdelinger til områder som Tingbjerg, og det har fået brugen af beskyttelsespenge til at følge med, forklarer Aydin Soie. Ifølge ham er fænomenet opstået, fordi bandernes struktur har ændret sig, og lokalafdelingerne ikke længere består af medlemmer, der er vokset op i området, og dermed har en særlig tilknytning.

»De går de ikke op i at have et godt forhold til naboer og de lokale butiksdrivende. De er ikke præget af samme ’bynationalisme’, som vi så for ti år siden«, siger Aydin Soie.

Han forklarer, at det oftest er bandemedlemmer lavest i hierarkiet, der afkræver beskyttelsespenge til eget forbrug.

»Vi overdriver, hvor mange penge der er i at være medlem af bander. Banders hierarkiske struktur gør, at de fleste må klare sig med håndører. Det er et udtryk for desperation, fordi det er blevet sværere at lave mange penge på kriminalitet«, siger Aydin Soie.

Han forklarer, at de lokale bandemedlemmer generelt bruger samme afpresningsmetoder, som Ali Parnian oplevede. Metoden går på, at et bandemedlem forsøger at skræmme de lokale forretninger ved gentagne gange at dukke op på adressen og afkræve ejeren en ikke ubetydelig sum penge.

Hos politiet i Nordjylland og Østjylland oplever man ikke et generelt problem med bander, der opkræver beskyttelsespenge. Men begge politikredse understreger, at de af erfaring ved, at det er få, der anmelder den slags afpresning.

Fyns Politi har ikke ønsket at udtale sig i sagen. Dog er afpresningsmetoden før set i Odense. I starten af 2017 stod en gruppe tatovører i Odense frem og fortalte, at bevæbnede bandemedlemmer fra Black Army krævede, at tatovørerne betalte, hvis de ville undgå konsekvenser.

»Bageriet var alt, jeg havde«

For Ali Parnian har de i alt fire episoder fra torsdag til lørdag sat et mærkbart aftryk på den unge mands lyst til at drive forretning.