Uopmærksomhed, fart og spritkørsel: 183 døde på vores veje i 2017 Målet om at komme ned på højst 120 trafikdræbte svinder. Bilisters uopmærksomhed kan være et af de problemer, der gør håbet vanskeligt at få opfyldt.

SÅ MANGE ER DRÆBT I TRAFIKKEN Vejdirektoratet har optalt, hvor mange liv trafikken tager. Her er de seneste års opgørelser over antallet af omkomne på vejene: 2012: 167

2013: 191

2014: 182

2015: 178

2016: 211

2017: 183 Med til tallene hører, at målet for politikerne og Færdselssikkerhedskommissionen er højst 120 dræbte på vejene i 2020. Vis mere

Der er langt til målet, hvis politikernes ønsker om et markant fald i antallet af trafikdræbte skal nås.

Det viser Vejdirektoratets opgørelse over trafikkens ofre i året, der gik.

183 blev slået ihjel - og 3.097 kom til skade i en grad, at det blev registreret i ulykkesstatistikkerne. Dermed er det fald, man har håbet på og set frem til i dette årti, gået i stå.

I 2017 døde 105 mennesker i personbiler eller varevogne ved ulykker på vejene. 26 cyklister mistede livet. 23 fodgængere blev revet bort. Det samme gælder 10 knallertkørere og 13 motorcyklister, viser opgørelsen. Oven i det kommer blandt andet lastbilulykker og busulykker.

Tilsammen ender det med et dødsoffer sådan omtrent hver anden dag.

Udviklingen er stagneret

Det er gået nedad med antallet af trafikdræbte siden 1985, hvor antallet var oppe på 772. Men i 2012 var det nede på 167 ofre. Så langt nede har tallene ikke været siden.

»2012 var et godt trafikår. Dengang ville vi have troet, at vi ville være længere nede i år. Så selv om vi synes, at tallene er gode, så burde de have været bedre«, siger Marianne Foldberg Steffensen, der står i spidsen for Vejdirektoratets trafiksikkerhedafdeling.

»Lige nu er jeg meget taknemmelig for, at vi trods alt bare er på vej ned igen«.

Vi er alle i en eller anden grad uopmærksomme. Vi tror, at vi kan for meget på en gang. Marianne Foldberg Steffensen

Vi har fået udbredt forståelsen for, at spirituskørsel ikke går. Og at farten ikke må være for høj, selv om vi fortsat kan se det er svært at efterleve. Er uopmærksomhed det næste problem, vi skal have bilisterne til at erkende?

»Vi er alle i en eller anden grad uopmærksomme. Vi tror, at vi kan for meget på en gang. Det er en svær størrelse. Vi kan se, at uopmærksomhed har spillet en rolle ved trafikulykker, men var det den afgørende rolle? Eller var det fordi man kørte for hurtigt?«.

Men det er et problem, at Facebook lige skal tjekkes eller af sms'en skal læses, selv om man kører, mener Steffensen: »Vi putter flere og flere ting ind, mens vi kører bil. Vi kan ikke nøjes med at køre bil længere. Det er utænkeligt, at man ikke tjekker mobilen i de 20 minutter, det tager at køre hjem«.

Tror du, at vi kan nå målet om højst 120 dræbte i trafikken om året?

»Det tror jeg sagtens, at vi kan. Det er lykkedes at lave en holdningsændring på spiritus. Den er godt i gang, når det kommer til hastighed og uopmærksomhed. Og politikerne har taget uopmærksomhed til sig som et område, de skal følge«.

»Samtidig tager bilerne noget af ansvaret fra os, så vi skal nok komme længere ned«, forklarer hun med henvisning til de moderne bilers automatiske bremser, vognbaneassistenter og de andre tekniske fremskridt, der hjælper bilisterne.

Mobiler kan forstyrre mindre

Og når det gælder de mobiltelefoner, der er så slemme til at stjæle opmærksomhed, så bliver det også bedre, mener Vejdirektoratets trafiksikkerhedsekspert.

Hun har selv stemmestyring af mobilen i sin bil: »Jeg kan tale med min telefon, så den kan skrive en besked. Det er smart, men det kan også tage noget opmærksomhed«.

En anden mulighed er at indstille sin iPhone eller android-telefon til ikke at forstyrre, når man sidder i en bil. Det kan lade sig gøre i de seneste udgaver af styresystemerne.

»Drive mode er helt fantastisk. Så får du ikke de små pling og vibrationer, samtidig med at man kigger på klokken og skal skynde sig at hente børn i institutionen«, siger Marianne Foldberg Steffensen om den forbedring.

Grafik: Vejdirektoratet