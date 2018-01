Trecifret overskud på salget af Statens Serum Institut er endt med et lige så stort minus Statsrevisorerne kritiserer, at Sundhedsministeriets salg af vaccineproduktionen på Statens Serum Institut, der skulle have givet en gevinst på op til 285 millioner, foreløbig er endt i et minus på 279 millioner.

En politisk beslutning om at sælge vaccineproduktionen på Statens Serum Institut er indtil videre blevet en dyr fornøjelse for skatteyderne.

Salget, der blev besluttet i 2014 under S-SF-R-regeringen og gennemført i juni 2016, skulle have indbragt op til 285 millioner kroner. Men det endte med en salgspris på 15 millioner kroner, da produktionen blev solgt til det malaysiske firma AJ Biologics, der er ejet af et saudiarabisk forretningskonglomerat.

Da Sundheds-og Ældreministeriet, der stod for salget sammen med Finansministeriet, samtidig måtte give en huslejerabat på 200 millioner kroner, tabte penge under det langvarige salgsforløb og havde udgifter til nedlukning, er det hele foreløbig endt med en udgift på 279 millioner kroner, fremgår det af en beretning fra Rigsrevisionen om salget.

Det udløste onsdag kritik fra Folketingets Statsrevisorer.

»Statsrevisorerne kritiserer Sundheds- og Ældreministeriets langsommelige gennemførelse af salget«, skriver statsrevisorerne i deres bemærkninger om sagen.

Og de tilskriver det dårlige resultat, at ministeriets arbejde med at sikre »et fyldestgørende og i rimelig grad opdateret beslutningsgrundlag« for salget »har været mangelfuldt«.

Kritikken har dog straks fået Sundheds- og Ældreministeriet til at reagere med en udtalelse om, at ministeriet på en række punkter er »markant uenig« i Rigsrevisionens begrundelser for med kritikken.

»Ministeriet kan ikke genkende de tal, som Rigsrevisionen er kommet frem til, og Rigsrevisionen har ikke forholdt sig til ministeriets kritik af beregningen«, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Meget gik galt

Statens Serum Instituts produktion af børnevacciner og tuberkulosevaccine begyndte i 2010 at give underskud. Blandt andet fordi et bredt flertal i Folketinget i et forlig om Det Kongelige Teater også havde besluttet at nedsætte prisen på vacciner fra Statens Serum Institut, fremgår det af Rigsrevisionens beretning.

Sundhedsministeriet begyndte i 2012 at undersøge nærmere, om man skulle fortsætte produktionen, sælge den eller nedlægge den. Revisionsfirmaet PwC vurderede, at vaccineproduktionen kunne sælges for op til 295 millioner kroner. Efter at en finansiel rådgiver havde fået 10 millioner for sit bidrag, ville der så være et salgsindtægt på op til 285 millioner kroner.

I efteråret 2015 blev der indgået en politisk aftale mellem den nye Venstreregering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, de konservative, Socialdemokraterne, de radikale og Alternativet om at sælge. Senere trak Alternativet sig fra aftalen.

Men da vaccineproduktionen blev solgt i sommeren 2016 lød salgsprisen kun på 15 millioner, og samtidig måtte ministeriet give en huslejerabat til køberen på 200 millioner kroner i perioden 2017 til 2020.

Flere nøglemedarbejdere stoppede

Blandt årsagerne til den lave salgspris var, at underskuddet på vaccineproduktionen var steget i den langvarige salgsproces, hvor en række nøglemedarbejdere også var fratrådt.

Rigsrevisionen kritiserer i sin beretning Sundhedsministeriet for alene at have fokuseret på at sælge vaccineproduktionen, mens økonomien i at lukke produktionen eller selv fortsætte ikke blev undersøgt tilstrækkeligt.

Ministeriet har forsvaret sig med, at politikerne ikke ønskede at lukke produktionen af hensyn til arbejdspladserne. Omvendt ønskede politikerne heller ikke at lade staten fortsætte vaccineproduktionen, når den gav underskud og ikke blev betragtet som nødvendig for det sundhedsmæssige beredskab.

Rigsrevisionen har i øvrigt beregnet, at »de samlede direkte og indirekte udgifter forbundet med salget ligger i et spænd mellem 1,3 mia. kr. og 1,8 mia. kr.«.

Den opgørelse er dog forbundet med »betydelig usikkerhed«, skriver Rigsrevisionen, fordi ministeriet ikke har forholdt sig til, om den indeholder de rette poster.