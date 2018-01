Forsvarsforlig: Danmark overvejer køb af kraftige angrebsvåben Forligspartierne vil have undersøgt behovet for offensive Tomahawk- krydsermissiler til danske fregatter, der vil provokere Rusland. Forliget giver forsvaret knap 13 mia. kroner ekstra.

Et markant stærkere cyberforsvar, en ny mobil brigade, 500 flere værnepligtige, flere typer defensive missiler og antiubådsudstyr bliver som ventet en del af forsvarsforliget mellem regeringen, DF, socialdemokraterne og de radikale, der præsenteres søndag.

I alt øger forliget forsvarsbudgetterne med godt 13 mia. kroner, hvoraf langt de fleste penge falder i de sidste år af forliget, der rækker frem til 2023. I det sidste forligsår vil budgettet være omkring 26,5 mia. kroner mod 21,7 mia. kroner i dag.

Alligevel vil Danmark være meget langt fra at bruge de 2,0 procent af bruttonationalproduktet, som alle Nato-lande enedes om som målsætning for 2024. I 2023 vil Danmark bruge 1,3 procent. Ingen af forligspartierne har dog for alvor krævet så mange flere penge til forsvaret.

Den mest kontroversielle del af forliget koster imidlertid ikke Danmark så meget som en øre i første omgang. Flere forhandlere bekræfter, at forligsteksten indeholder en formulering om, at behovet for at udstyre de danske fregatter med langtrækkende offensive krydsermissiler skal undersøges i forligsperioden.

Undersøgelse fokuserer på behov

Krydsermissilerne vil af Rusland kunne opfattes som et muligt aggressivt ’first strike’-våben, og de kan udløse et våbenkapløb i for eksempel Østersøen, hvor hovedparten af de nye investeringer i forsvaret kommer til at ligge.

Det erkender den radikale forhandler, Martin Lidegaard.

»Det er bestemt ikke noget, der er vokset i vores baghave, men derimod et uheldigt signal. Danmark skal have et robust, men defensivt forsvar over for Rusland«, siger Martin Lidegaard.

De øvrige forligspartier ønskede, at Danmark skulle undersøge muligheden for krydsermissiler, men da fregatterne er bygget til blandt andet det formål, ville de radikale i stedet have fokus på behovet.

Lidegaard er ellers tilfreds med forliget og fremhæver, at der afsættes 1,4 mia. kroner til imødegåelse af cybertrusler. Derudover er der flere penge til freds- og stabiliseringsopgaver og til Nordatlanten.

Det er et bredt forlig, der matcher de udfordringer, som Danmark står over for Henrik Dam Kristensen (S)

Marie Krarup (DF) er særlig tilfreds med den del af forliget, der øger antallet af værnepligtige fra 4.000 til 4.500 om året. Samtidig skal flere af de værnepligtige have en længere militæruddannelse og udgøre en del af et større mobiliseringsforsvar, fremhæver DF’s forsvarspolitiske ordfører.

»Det er et godt forlig, der bevarer den folkelige forankring i forsvaret. Værnepligten skal også evalueres og antallet måske forøges, når vi er midtvejs i forligsperioden«, siger Marie Krarup.

Mens regeringspartierne ikke vil kommentere forliget før offentliggørelsen, så er Henrik Dam Kristensen (S) glad:

»Det er et bredt forlig, der matcher de udfordringer, som Danmark står over for«, siger han.

Socialdemokraten vil ikke kommentere udsigten til, at Danmark kan blive det eneste Nato-land ud over USA og Storbritannien med krigsskibe bevæbnet med Tomahawk-missiler.

De er blandt andet blevet brugt mod Saddam Hussein i Irak og Bashir al-Assad i Syrien, mens Rusland for to år siden angreb Islamisk Stat i Syrien med den russiske udgave af de frygtede missiler.