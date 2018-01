Ungt asylpar får fri proces: Sagen om ulovlig Støjberg-instruks havner i retten

Udlændingeminister Inger Støjbergs (V) beslutning om at tvangsadskille unge asylpar får nu et retsligt efterspil.

Det ligger fast, efter at Civilstyrelsen har givet et syrisk ægtepar fri proces til at søge om godtgørelse og få sagen prøvet ved en domstol uden at skulle betale advokatsalær.

Gennem fire måneder blev den dengang 17-årige Rimaz Alkayal og hendes 26-årige mand Alnour Alwan tvunget på hver sit asylcenter, selv om ægteparret ventede barn. Derfor klagede de til Folketingets Ombudsmand, der kendte Inger Støjbergs indgreb mod dem og 33 andre unge asylpar for ulovligt og sagen »særdeles kritisabel«.

Nu har det syriske par fået lov til at gå rettens vej, hvor de tilsammen vil kræve i alt 50.000 kroner for at være skilt ad mod deres vilje. De afviser kategorisk, at der skulle være tale om et tvangsægteskab, eller at hun skulle have været en såkaldt barnebrud. I dag har parret fået asyl og bor med deres søn ved Horsens.

»Stævningen bliver formuleret mod Udlændingestyrelsen, der formelt traf beslutningen. Men håbet er samtidig, at en retssag vil kunne kaste lys over baggrunden for den ulovlige beslutning i ministeriet, blandt andet gennem sagens dokumenter og afhøring af embedsmænd. Hvis det er sket i ond tro, er det klart en skærpende omstændighed«, siger parrets advokat Amalie Starch.

Der hersker ikke megen tvivl om, at tvangsadskillelsen var ulovlig, og det vil udlændingemyndighederne formentlig ikke engang forsøge at benægte Eva Smith, juraprofessor

Sidste år afslørede Politiken, hvordan især en ledende embedsmand i Udlændingeministeriet forgæves forsøgte at advare mod tvangsadskillelserne, der alligevel blev gennemtvunget af ministeren. Siden har sagen været genstand for flere samråd i Folketinget, hvor de borgerlige partier har slået ring om Inger Støjberg.

Uafhængig undersøgelse

Flere af sagens nøgledokumenter bliver fortsat holdt hemmelige, herunder ikke mindst Justitsministeriets juridiske vurdering af Støjberg-instruksen fra 10. februar 2016. Professor emerita i procesret ved Københavns Universitet, Eva Smith, tvivler på, at en retssag vil være særlig velegnet til opklare, hvad der foregik af ’fikumdik’ i Udlændingeministeriet.

»Man har lov til at håbe. Men en domstol skal kun vurdere det, der har relevans for den konkrete sag med det unge par. Der hersker ikke megen tvivl om, at tvangsadskillelsen var ulovlig, og det vil udlændingemyndighederne formentlig ikke engang forsøge at benægte. Derfor er en mulig udgang, at de vælger at indgå forlig med parret. Så slutter sagen der uden afhøring af vidner eller fremlæggelse af sagens papirer«, siger Eva Smith og tilføjer, at der kun bliver givet fri proces i principielle sager, eller hvor der er udsigt til, at ansøgeren får medhold.

Rød blok i Folketinget har bebudet, at der kommer en undersøgelse af Støjberg-sagen efter et regeringsskifte, og det løfte står Socialdemokraternes udlændingeordfører Mattias Tesfaye stadig ved:

»Vi skal til bunds i denne sag. Derfor har vi varslet en uafhængig undersøgelse efter et valg. Hvis en retssag kan få flere oplysninger frem, er det kun godt. Lovgivningen skal overholdes – også af regeringen«, siger han.

Hvordan udlændingeminister Inger Støjberg stiller sig til den forestående retssag om tvangsadskillelsen, er uvist. Hendes ministerium oplyser, at det ikke i løbet af søndagen har været muligt at få en kommentar.