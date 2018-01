Dansk Folkeparti om EU's indblanding i Danmarks tilknytningskrav: »Det kan jo ødelægge mange års arbejde for en stram udlændingepolitik« Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) er bekymret for, om EU-domstolen kan underkende dansk krav til tyrkere, der ønsker deres ægtefælle til landet.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen er bestemt ikke tryg ved situationen.

Som Politiken kunne fortælle tirsdag, har Østre Landsret besluttet at bede EU-domstolen om at vurdere det såkaldte tilknytningskrav, som tyrkere, der ønsker at få deres ægtefælle til landet, skal leve op til.

Udlændingeordføreren frygter, at det kan have fatale konsekvenser for dansk udlændingepolitik.

Kommer EU-domstolen frem til, at kravet er for stramt, kan det nemlig i yderste konsekvens medføre, at omkring 8.000 sager skal gå om. Det er det antal sager, der er blevet afgjort siden reglen blev indført i 2002.

»Hvis det drejer som om mange tusinde mennesker, som på én gang pludselig kan få krav på at komme til Danmark, så er det en potentiel bombe under hele udlændingepolitikken, og det kan jo ødelægge mange års arbejde for en stram udlændingepolitik, så det er jo et kæmpe problem«, siger han:

»Vores politik er at holde sammen på landet. Det er klart, at det kan vi ikke, hvis vi lige pludselig oplever, der er mange tusinde tyrkere, som pludselig kan få adgang hertil. Og nej, selvfølgelig skal tyrkere ikke få have lov til forholdsvis ubesværet at komme til Danmark«.

Han afventer EU-domstolens resultat med spænding, men ser ikke grund til at sætte nuværende, lignende sager i bero, indtil spørgsmålet er afklaret.

Det mener derimod Alternativets udlændingeordfører Josephine Fock, at man bør gøre.

»Jeg mener af princip at man bør sætte sager i bero, indtil man har klarhed over retstillingen. Og hvis EU-domstolen kommer frem til, at sagerne er afgjort på forkert grundlag, så bør de genoptages«, siger hun.

Enhedlisten: Ingen grund til at sætte sager i bero

Enhedslisten udlændingeordfører Johanne Schmidt Nielsen finder det uhyre interessant, om EU-domstolen underkender tilknytningsskravet, men ser på nuværende tidspunkt ikke behov for at sætte verserende sager på pause.

»Jeg har svært ved at se hvorfor man skulle sætte sagerne i bero. Foreløbig er der jo blot sket det, at Østre Landsret har spurgt EU-domstolen til råds. Der er ikke faldet dom. Hvis domstolen ender med at underkende tilknytningskravet, så står det naturligvis ansøgerne frit for at søge igen. Og det vil mange givet vis gøre«, skriver hun til Politiken i en besked.

Martin Tesfaye, der er udlændingeordfører i Socialdemokratiet mener, at tilknytningskravet har været rigtig godt for Danmark - også når det gælder ægteskaber mellem tyrkere, og han håber derfor ikke reglen bliver erklæret ugyldig med tilbagevirkende kraft.

»Men før vi går helt i panik, tror jeg vi skal afvente EU-domstolens udtalelse. Der er ingen grund til at skændes om de politiske løsninger, før vi ved om der overhovedet er et problem.« skriver han i en mail.