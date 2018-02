Rumænien lover ordentlige fængsler - første rumæner blev udsendt i dag Skal man tro den rumænske ambassadør i Danmark, er danske myndigheders problemer med at udlevere kriminelle rumænere til fængselsstraf i Rumænien løst. Rumænien kan nu garantere ordentlig plads, siger han om de kritiserede fængselsforhold.

Det har i over et halvt år skabt frustration på allerhøjeste politiske niveau, at Danmark på grund af en principiel højesteretsdom har været forhindret i at udlevere kriminelle rumænere til Rumænien, hvor politiet ellers gerne ville have fat i dem.

Men nu ser problemet ud til at være løst. I dag blev den første rumæner sendt retur til de rumænske myndigheder, og Rumænien garanterer nu tilstrækkeligt gode fængselsforhold til kriminelle, som Danmark udleverer.

»Siden Højesterets afgørelser fra maj – der satte en stopper for udlevering af kriminelle til Rumænien – har jeg haft stort fokus på det her område. Jeg har haft en meget konstruktiv dialog med den rumænske justitsminister for at finde den løsning, der nu sikrer, at samarbejdet om udlevering og overførsel af kriminelle til Rumænien genoptages«, lyder det i en skriftlig kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der tilføjer:

»Jeg er derfor meget tilfreds med, at det nu er lykkedes at udlevere den første person til Rumænien. Der er tale om en positiv udvikling for både Rumænien og Danmark. Og det er en udvikling, som jeg fortsat vil følge tæt«.

Vi kan nu garantere pladsen

Også den rumænske ambassadør i Danmark, Alexandru Grădinar, bekræfter nyheden over for Politiken og siger, at det ikke bare er i det ene tilfælde, at Rumænien vil garantere tilstrækkeligt gode fængselsforhold – mere specifikt minimum tre kvadratmeter personligt rum per indsat – for udleverede rumænere.

»Det er et positivt eksempel på samarbejde mellem to EU-medlemslande. Også et rigtigt godt politisamarbejde. Det er et område, der får stor opmærksomhed fra begge sider«, siger han og tilføjer:

»Vi kan nu garantere pladsen. For Danmark, for Storbritannien, for Sverige, for andre lande«.

Højesterets domme fra maj i fjor handlede kort fortalt om fire rumænere, som Rumænien ønskede udleveret til straffuldbyrdelse.

Højesteret blokkerede dog for udleveringen, med henvisning til at de fire under dele af deres afsoning i Rumænien ikke kunne garanteres tre kvadratmeter personligt rum. Noget af tiden ville de kun have to kvadratmeter.

Højesteret henviste i dommen direkte til en tidligere principiel dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod et helt tredje land, nemlig Kroatien.

I denne dom, der er fra 2016, fastlægger menneskerettighedsdomstolen, at minimumsstandarden for fængselsplads er tre kvadratmeter, og det har siden været gældende for de 47 lande i Europarådet.

Og det tog Højesteret altså mere bogstaveligt, end de rumænske myndigheder tilsyneladende hidtil har gjort.

Derfor har der siden været eksempler på rumænere i Danmark, som rumænsk politi har bedt om at få udleveret, fordi de har begået grov kriminalitet i Rumænien. Men på grund af fængselsforholdene der har de danske myndigheder måttet løslade dem i stedet for at udlevere dem.

DF: En kæmpe lettelse

Med den nye aftale er problemet ifølge Alexandru Grădinar løst, og Rumænien vil fremover kunne garantere udleverede rumænere de krævede tre kvadratmeter.

Hvilken rumæner der fredag blev udleveret, kan Politiken ikke få oplyst, men ambassadør Grădinar tilføjer, at udleveringen »vil blive fulgt af andre, inklusive de fire, I henviser til (fra højesteretsdommen i fjor, red.)«.

Ikke mindst Dansk Folkeparti har kaldt problemet grotesk, og retsordfører Peter Kofoed Poulsen kalder da også garantien fra Rumænien for »en kæmpe lettelse«.

»Det er fantastisk. Det gør mig i rigtig godt humør, at vi nu endelig kan komme i gang med det her. Det har været dybt frustrerende«, siger han.

Han har »fuld tillid til de rumænske myndigheder« og derfor ingen skrupler ved at tage garantien for gode varer.

Til gengæld er han langtfra tilfreds med, at en løsning ikke er faldet på plads noget før, når problemet har været kendt siden maj sidste år.

»Det er fuldstændig utilfredsstillende, at der går så lang tid, hvor et andet land ikke kan tage imod borgere på grund af menneskerettigheder«.