Rumæniens ambassadør: »Vi gør vores hjemmearbejde« Danmarks problemer med at udlevere kriminelle rumænere til deres hjemland handler ikke om Rumænien, men om domstolenes fortolkning af menneskerettigheder. Det mener ambassadør Alexandru Grădinar, der ikke har opfattet den danske regerings frustration som en kritik.

Politiken har i et par måneder været i kontakt med den rumænske ambassade for at få et interview med ambassadør Alexandru Grădinar.

Det bebudede emne var forholdene i de rumænske fængsler, som er så ringe, at Højesteret i maj sidste år blokerede for udleveringen af kriminelle rumænere til landet i det østlige Europa.

Mandag i denne uge var der gevinst. Ambassadøren havde tid til et interview fredag klokken 12, og det var næppe tilfældigt.

Da vi indledningsvist forklarer ham, at vi regner med at bringe interviewet i næste uge, smiler han i hvert fald og forklarer, at han tror, vi kommer til at skrive det inden da. Problemstillingen er interessant, mener ambassadøren.

»Det var jo faktisk Rumænien, der bad Danmark om at få vores kriminelle personer tilbage til Rumænien. Og så var det den danske Højesteret, der blokerede vores anmodning. Det er interessant. Den rumænske side ønskede dem tilbage, den danske side sagde ’selvfølgelig’, og så kom den danske domstol og sagde, at vi ikke kan sende dem afsted, fordi de ikke kan garanteres de tre kvadratmeter«, siger Alexandru Grădinar.

Vi gør vores hjemmearbejde

De tre kvadratmeter er omdrejningspunktet i en tidligere dom fra Menneskerettighedsdomstolen, der konkluderer, at netop den mængde plads er minimumsgrænsen for, hvor meget personligt rum en indsat skal have i et hvilket som helst fængsel i Europarådets lande.

Mindre plads kan ifølge Menneskerettighedskonventionen betragtes som brud på artikel 3 om forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling.

På baggrund af den dom afgjorde den danske Højesteret i maj sidste år, at fire kriminelle rumænere ikke kunne udvises til straffuldbyrdelse i Rumænien.

Selv om Rumænien er medlem af Europarådet, er landets fængsler ikke på et tilstrækkeligt niveau, lød vurderingen, der vakte stor opsigt.

»Men i oktober sagde Rumænien, ’OK, vi gør noget, forny venligst anmodningen om at sende dem til Rumænien’«, siger Alexandru Grădinar og fortsætter:

»’Vi gør vores hjemmearbejde, send venligst anmodningen igen’. Det gjorde de, og vi garanterede pladsen. Og hvad der sker i dag, er, at den første transport sker om to timer«, siger han fredag eftermiddag og kaster et blik på sit ur.

Fordi I har garanteret pladsen i fængslerne?

»Præcis«, svarer han og smiler indforstået over nyheden, der lige pludselig har fremrykket de to journalisters deadline.

Det har ført til store frustrationer i den danske regering, at Danmark ikke har kunnet hjemsende kriminelle rumænere, ligesom politiske modstandere har været flittige til at påpege det absurde i situationen.

I efteråret beskrev BT en sag, hvor Nordjyllands Politi havde anholdt to rumænere, der var dømt for grove lovovertrædelser i deres hjemland.

De rumænske myndigheder havde udstedt en arrestordre på dem med krav om udlevering, men fordi pladsen i de rumænske fængsler er for trang, måtte Rigsadvokaten oplyse til anklagemyndigheden i Nordjylland, at man ikke kunne godkende en udlevering. Og de to dømte blev sat fri.

Senest kom statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ind på emnet, da han 24. januar holdt tale i Europarådet. Her påpegede han det problematiske i, at fængsler i flere lande ikke lever op til domstolens afgørelser.

»Det er uacceptabelt. Ikke kun for de personer, som aftjener deres straf i disse fængsler, men også for de lande, som rent faktisk lever op til minimumsstandarden under konventionen«, sagde Løkke: »Det er simpelthen ikke retfærdigt, at lande som Danmark ender med at huse udenlandske kriminelle på grund af de dårlige fængselsforhold i deres hjemlande«.