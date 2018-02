To 15-årige akut indlagt: Mand anholdt for at sælge farligt stof

»Forældrene KÆMPER for at få enderne til at mødes. Men alligevel er det hos dem, du finder problemet? Det er jo næsten absurd snævertsynet. Det er ikke forældrene eller forældrenes manglende opdragelse - det er institutionerne!«, lyder én kommentar.

Mens en anden skriver:

»Hvorfor peger du fingre i stedet for at bygge en bro? Du kunne evt. starte med at erkende institutionslivet og skolelivets manglende ressourcer, og hvordan det kan påvirke børn. Glem ikke, at for at det hele kan fungere, så skal vi have nogle kompetente pædagoger og lærere, forældre som tager ansvar, og sidst men ikke mindst nogle politikere, som kan skabe nogle ordentlige rammer. Sidstnævnte vil jeg håbe, du tager op til overvejelse«.

Og disse er blot to af flere kommentarer fra forældre til børne- og socialminister Mai Mercado (K).