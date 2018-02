S-forslag splitter rød blok: »Udlændingeudspil er et luftkastel, der holder vælgerne for nar« Socialdemokratiets udspil hedder 'Retfærdigt og realistisk', men er både uretfærdigt og urealistisk, mener Enhedslisten, SF og Radikale. De har svært ved at se, hvordan det skal blive til virkelighed

Det vil Socialdemokratiet I dag kl. 11 præsenterer Socialdemokratiet sit nye udlændingeudspil med navn 'Retfærdig og realistisk'. Her er hovedpunkterne: Der skal indføres et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan komme til Danmark. Det gælder både flygtninge og familiesammenførte. Loftet fastsættes årligt af Folketinget.

Asylansøgere ved den danske grænse skal fremover flyves til lejre i Afrika, hvor de kan få behandlet deres sag ved et danskdrevet modtagecenter.

I hvert fald hvis det står til Socialdemokratiet, der i dag kl. 11 præsenterer sit udlændingeudspil med navn 'Retfærdig og realistisk'.

Men allerede inden Mette Frederiksen (S) har præsenteret forslaget, møder det stærk kritik i rød blok.

Ifølge udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL) er 'Retfærdig og realistisk' paradoksalt nok både uretfærdigt og urealistisk.

»Forslaget er urealistisk, for jeg har svært ved at forestille mig, hvilket nordafrikansk land, der skulle sige ja til opgaven. De løfter i forvejen en kæmpemæssig opgave med at beskytte mennesker på flugt«, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Samme holdning har partiformand Morten Østergaard fra Radikale.

»Socialdemokratiet skriver endnu et kapitel i to årtiers ørkesløs udlændingedebat i Danmark. De afgørende dele af forslaget er et luftkastel, som ingen regering, uanset om den er rød eller blå, kan føre ud i virkeligheden«, siger han og tilføjer:

»De er ikke ærlige over for danskerne. For man kan ikke lave en sådan aftale. Og selv hvis man kan, tror jeg ikke, vi kan garantere sikkerheden, som er en forudsætning for at sende flygtninge ud af Danmark. Vi kan ikke engang sende flygtninge tilbage til Grækenland, selv om det er et EU-land«.

I SF er partiforkvinde Pia Olsen Dyhr mere positiv, om end hun også finder flere af Socialdemokratiets forslag umulige at gennemføre i praksis.

»Jeg har meget svært ved at se for mig, at vi skal flyve spontane flygtninge ud af landet og behandle deres sag i en lejr i Nordafrika. For skal Danmark så have oprettet dansk territorium i et andet land? Hvilket land vil stille sig til rådighed?« spørger Dyhr, men tilføjer:

»Til gengæld er jeg enig med Socialdemokratiet i, at vi skal tænke nyt. Det er helt afgørende, vi får en humanistisk flygtningepolitik igen. Det har vi ikke i dag«.

Humanisme på betingelse

I løbet af morgenen har flere Socialdemokratiske politikere netop præsenteret udspillet som en mere human flygtningepolitik.

»Hver dag har sine nye tragiske historier fra Middelhavet... enhver humanist bør grundigt overveje alternative modeller til at sikre beskyttelse til flest muligt flygtninge og reel udvikling til migranters hjemlande«, skriver Mattias Tesfaye (S) eksempelvis på Twitter.

Sidste år druknede over 2.700 mennesker ifølge FN, da de forsøgte at krydse Middelhavet for at søge asyl i Europa. Ved at lukke for asylbehandling i Danmark, men til gengæld tage imod kvoteflygtninge gennem FN-systemet, vil Socialdemokratiet stoppe incitamentet til de farefulde rejser over havet.

Men det er krokodilletårer, når socialdemokrater bruger døde udlændinge til at præsentere deres udspil, mener Johanne Schmidt-Nielsen.

»Hvis Socialdemokratiet virkelig interesserede sig for de tusindvis af mennesker, der mister livet på Middelhavet, kunne de starte med at satse massivt på at stabilisere nærområderne, hvor flygtninge får beskyttelse nu. Og de kunne stille sig i spidsen for en udbygning af FN's kvoteflygtningesystem og sikre legale veje til genbosættelse«, siger Johanne Schmidt-Nielsen og tilføjer:

»Det Socialdemokratiet faktisk siger er, at hvis de engang får betalt en eller anden nordafrikansk statsleder til at huse en dansk lejr, så vil de løfte mennesker ud af armod gennem FN-systemet. Hvorfor ikke starte den anden vej?«