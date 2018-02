Facebook-deling af børneporno: »I starten lukkede hun øjnene og håbede, at det gik i sig selv, men det gør det ikke« De to første prøvesager i sagskomplekset om deling af børneporno på Facebook endte med fængselsstraffe til to unge mænd.

»Det har rullet hen over hende i tre år. Det har store psykiske konsekvenser for hende, hun har angstanfald og depressioner. Hun er alvorligt traumatiseret af de her delinger og vil formentlig være det resten af sit liv. Hun kan ikke komme væk fra sagerne, hun gennemlever krænkelserne igen og igen«.

Det fortalte advokat Miriam Michaelsen i dag, mandag, i Retten i Lyngby om konsekvenserne for den forurettede pige i sagen om Facebook-deling af børneporno. Miriam Michaelsen er bistandsadvokat for pigen.

Ved siden af det strafretlige aspekt ved sagerne er der også et erstatningsmæssigt aspekt. De to forurettedes bistandsadvokater har på vegne af deres klienter rejst krav om erstatning for tort på for pigens vedkommende 100.000 kroner og for drengens 75.000 kroner.

Det er et meget høje beløb, erkendte Miriam Michaelsen, også højere end man har set i tidligere sager.

»Men det er første gang, man ser de voldsomme konsekvenser, det har, når krænkende materiale bliver delt på de sociale medier. Min klient har i snart tre år været meget påvirket af det«, fortalte Miriam Michaelsen.

Hun fortalte, at hver gang videoerne bliver delt på de sociale medier, er der en stor risiko for, at hendes klient bliver konfronteret med det.

»Før var hun en 15-årig pige, som elskede at stå på skøjter. Nu er hun pigen fra filmen. Det kommer til at definere hende som person. For eksempel når hun søger arbejde, får kæreste og senere børn. Resten af sit liv skal hun forholde sig til en tikkende bombe, som eksploderer igen og igen. I starten lukkede hun øjnene og håbede, at det gik i sig selv, men det gør det ikke. Hun går bare og venter på, at det kommer igen. Vi ved jo, at det ikke kan fjernes fra nettet«, sagde Miriam Michaelsen.

Betingede fængselsstraffe i prøvesager

Ved den anden prøvesag i sagskomplekset ved Retten i Lyngby blev en 19-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel i den anden af foreløbig otte berammede prøvesager om deling på Facebooks beskedtjeneste Messenger af to videoer med børneporno og for blufærdighedskrænkelse.

SAGEN KORT Der er fundet 1.005 sager under efterforskningen af det videoklip, der er spredt via Facebooks Messenger-beskeder. Det viser sig, at delingen af billederne især er sket i hovedstadsregionen. Nordjyllands Politi: 55 sager

55 sager Østjyllands Politi: 77 sager

77 sager Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager

62 sager Sydøstjyllands Politi: 50 sager

50 sager Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager

35 sager Fyns Politi: 34 sager

34 sager Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager

47 sager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager

20 sager Nordsjællands Politi: 286 sager

286 sager Københavns Vestegns Politi: 151 sager

151 sager Københavns Politi: 183 sager

183 sager Grønlands Politi: 1 sag

1 sag Udrejst af Danmark: 4 personer De implicerede har efter anklagemyndighedens opfattelse overtrådt straffelovens bestemmelser om spredning af børneporno. Vis mere

Tidligere mandag var en 20-årig mand ved Retten i Randers idømt 30 dages betinget fængsel i det samme sagskompleks, hvor over 1.000 er sigtet for at have delt videoerne med to 15-åriges seksuelle samkvem.

Videoerne blev optaget tilbage i 2015 af to kammerater til pigen og drengen. Optagelserne blev delt på forskellige sociale medier og bredte sig hurtigt. I efteråret 2015 blev sagen meldt til politiet, og efterforskningen resulterede i, at de to drenge, som havde optaget videoerne, hver blev idømt en bøde på 2.000 kroner for at have videredistribueret børneporno.

Men sagen begyndte først for alvor at rulle, da Facebook i USA henvendte sig til organisationen Det Nationale Center for Forsvundne og Misbrugte Børn (NCMEC), som blandt andet bekæmper børneporno, og fortalte om de mange delinger af videoen. NCMEC gik videre med sagen til det amerikanske justitsministerium, som underrettede Europol. Da det stod klart, at optagelserne primært blev delt i Danmark, gik Europol videre til det danske politi, som i efteråret 2017 begyndte at efterforske sagerne.

I midten af januar kom det så frem, at politiet sigtede over 1.000 unge fra hele landet i sagen, der har fået navnet Operation Umbrella.

En ’bizar’ video

19-årige SA fortalte ved retsmødet i Lyngby, at da han i september 2015 modtog to videoklip med en ung pige på 15 år, der har seksuelt samkvem med en jævnaldrende dreng, skænkede han det ikke en tanke, at der kunne være tale om børneporno. Og han havde derfor ingen betænkelighed ved at videredele de to klip via Facebooks beskedtjeneste Messenger.

»Det var en bizar video«, forklarede SA, der nægtede sig skyldig i alle anklagepunkter. Og videoen satte nok tanker i gang hos den unge mand om, hvordan situationen var opstået. Men altså ikke tanker om, at der kunne være tale om børnepornografi.

SA, der var 17 år tilbage i efteråret 2015, fremtrådte roligt og samlet, da han svarede på spørgsmål fra først anklager Bente Schnack og siden sin egen forsvarer, Henrik Juel Halberg.

SA blev blandt andet spurgt, om man tydeligt kunne se personerne på videoerne. Men det kunne man ikke, svarede han.

»Det er mørkt, og filmen er af meget dårlig kvalitet, og sløret. Man kan ikke se folks ansigter«, sagde han.

Havde han nogen ide om de medvirkendes alder? spurgte hans forsvarer Henrik Juel Halberg.