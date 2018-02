Eksperter om S-forslag: De asylansøgere vi sender til lejre i udlandet er stadig vores ansvar

»Det har rullet hen over hende i tre år. Det har store psykiske konsekvenser for hende, hun har angstanfald og depressioner. Hun er alvorligt traumatiseret af de her delinger og vil formentlig være det resten af sit liv. Hun kan ikke komme væk fra sagerne, hun gennemlever krænkelserne igen og igen«.

Det fortalte advokat Miriam Michaelsen i dag, mandag, i Retten i Lyngby om konsekvenserne for den forurettede pige i sagen om Facebook-deling af børneporno. Miriam Michaelsen er bistandsadvokat for pigen.

Ved siden af det strafretlige aspekt ved sagerne er der også et erstatningsmæssigt aspekt. De to forurettedes bistandsadvokater har på vegne af deres klienter rejst krav om erstatning for tort på for pigens vedkommende 100.000 kroner og for drengens 75.000 kroner.

Det er et meget høje beløb, erkendte Miriam Michaelsen, også højere end man har set i tidligere sager.