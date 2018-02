Politiet løslader mistænkt i sag om hestehandlers død

FOR ABONNENTER

Hej med dig din gamle pædofile stodder! Vi har ondt af dig, da dit liv efter 1. februar vil ændre sig totalt hvis du ikke betaler hvad du skylder. (...) Sov godt i dit flotte sort betalte rækkehus så længe det varer, hvis du ikke ...«.

Sådan lyder et uddrag af et trusselsbrev, der sammen med 18 andre trusselsbreve indgik i en retssag i Næstved i 2015. Som sprogforsker blev Tanya Karoli Christensen fra Københavns Universitet indkaldt som vidne i sagen, hvor en 58-årig mand stod tiltalt for at have afpresset folk og truet vidner til tavshed. Manden var tidligere dømt i en sag, hvor en række sms’er indgik som bevismateriale.

Tanya Karoli Christensen sammenlignede sproget i sagens 19 trusselsbreve med 12 sms’er fra den tidligere sag og fandt både temaer og ordvalg, der gik igen. Hendes konklusion var, at de sproglige data styrkede tesen om, at det var den samme person, der havde skrevet både trusselsbrevene og sms’erne.

De senere år er der sket en stigning i antallet af trusler, fordi man ikke længere behøver at ændre sin håndskrift eller klippe bogstaver ud af ugeblade og aviser for at skræmme nogen fra vid og sans. Man kan bare sende en anonym besked på Messenger, Twitter eller sms.